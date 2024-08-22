Тревога! Жители Эстонии больше доверяют незнакомым людям, чем родственникам при выборе кредита

25% опрошенных, то есть каждый четвертый, считают, что самую надежную информацию о кредитах можно получить от продавца в предлагающем рассрочку магазине. Друзьям и знакомым доверяют 16% респондентов, а близким родственникам и того меньше - 14%.

«Очень тревожно, что люди не умеют сравнивать кредитные возможности и не понимают, какое решение для них наиболее выгодно, - прокомментировал ситуацию руководитель по развитию Rahapood Танель Лассик. - Например, если говорить о рассрочке, я не знаю в Эстонии ни одного поставщика, который бы рассчитывал проценты от остатка кредита - расчет ведется от всей суммы кредита на весь период рассрочки, чтобы кредитор мог получить большую прибыль. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что хороший совет можно получить скорее от финансово грамотного родственника, чем от предлагающего рассрочку продавца».

По словам Лассика, кредит или рассрочка с процентами от всей суммы кредита означает, что приобретение конкретного товара для клиента обходится в среднем в 1,8 раза дороже, чем если кредитор взимает проценты с остатка кредита, а процентные платежи уменьшаются по мере погашения основной суммы. «Возможно, люди, использующие рассрочку, даже не знают о такой разнице, поскольку широко известно, что в автолизинге и ипотеке проценты рассчитываются с остатка суммы, и, вероятно, считается, что во всех остальных кредитах проценты рассчитывают именно так», - поделился соображениями Лассик.