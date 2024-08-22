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Тревога! Жители Эстонии больше доверяют незнакомым людям, чем родственникам при выборе кредита

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Выбор кредита лучше обдумывать заранее.
Выбор кредита лучше обдумывать заранее. Фото: Sander Ilvest

Продавцы в магазинах – вот, кого жители Эстонии считают самым надежным источником информации о кредитах и рассрочках. Таковы данные исследования Rahapood и Norstat. Еще один вариант – сайт кредитной организации. Это тревожный знак, уверены эксперты.

25% опрошенных, то есть каждый четвертый, считают, что самую надежную информацию о кредитах можно получить от продавца в предлагающем рассрочку магазине. Друзьям и знакомым доверяют 16% респондентов, а близким родственникам и того меньше - 14%.

«Очень тревожно, что люди не умеют сравнивать кредитные возможности и не понимают, какое решение для них наиболее выгодно, - прокомментировал ситуацию руководитель по развитию Rahapood Танель Лассик. - Например, если говорить о рассрочке, я не знаю в Эстонии ни одного поставщика, который бы рассчитывал проценты от остатка кредита - расчет ведется от всей суммы кредита на весь период рассрочки, чтобы кредитор мог получить большую прибыль. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что хороший совет можно получить скорее от финансово грамотного родственника, чем от предлагающего рассрочку продавца».

По словам Лассика, кредит или рассрочка с процентами от всей суммы кредита означает, что приобретение конкретного товара для клиента обходится в среднем в 1,8 раза дороже, чем если кредитор взимает проценты с остатка кредита, а процентные платежи уменьшаются по мере погашения основной суммы. «Возможно, люди, использующие рассрочку, даже не знают о такой разнице, поскольку широко известно, что в автолизинге и ипотеке проценты рассчитываются с остатка суммы, и, вероятно, считается, что во всех остальных кредитах проценты рассчитывают именно так», - поделился соображениями Лассик.

72% респондентов отметили, что наиболее надежную информацию можно получить на сайте кредитора. По словам Лассика, в информации на сайтах сомневаться не стоит, но для ее верной интерпретации и понимания «мелкого шрифта» требуется достаточно высокий уровень финансовой грамотности.

«Сегодня много говорят об инвестициях, но не о том, как сократить свои расходы. Для уменьшения общей стоимости кредитов может быть разумно рефинансировать их, используя кредит другого поставщика, денежные купоны или прочие финансовые инструменты, - отметил Лассик. - Для повышения финансовой грамотности людей трудоспособного возраста государство должно в ближайшее время проделать большую работу, иначе значительная часть населения окажется в еще большей долговой ловушке».

Почти треть (31%) респондентов исследования отметили, что считают процентную ставку наиболее важным фактором при оценке кредитных предложений, что, однако, не отражает реальной стоимости кредита. Чтобы разумно финансировать свои расходы с помощью кредита, Лассик рекомендует ознакомиться со всеми доступными на рынке кредитными возможностями, внимательно читать условия, следить за общей стоимостью кредита, а затем сравнивать варианты и выбирать наиболее подходящее решение.

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