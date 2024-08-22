ВИДЕО Неужели Криштиану Роналду тайно женился?

Перевод: Павел Соболев

Дело в том, 39-летний Роналду в среду открыл свой канал на YouTube, куда менее чем за 24 часа он уже загрузил 12 видеороликов.

В одном из них - «Узнайте о нас ВСЕ. Кто победит?» - Роналду и Родригес играли в игру «Мистер и миссис», где им задавали вопросы друг о друге. Им нужно было записать ответы на доске, а затем проверить, правильно ли они догадались/знали.

Хотя игра была интерсной, самая захватывающая часть видео пришлась на момент еще перед началом игры, когда Роналду сказал: «Я хотел бы познакомить вас со своей женой»

Теперь таблоидные СМИ препарируют сценарий возможной тайной свадьбы Роналду и Родригес, ведь хотя пара вместе с 2016 года и воспитывает пятерых детей (Родригес родила двоих из них), ни один из них раньше не говорил о свадьбе.

Тот факт, что оба носят на видео обручальные кольца, также подлил масла в огонь слухам.