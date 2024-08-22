В пятницу в Эстонии воздух прогреется до 22 градусов тепла

Как передала пресс-служба агентства, в ночь на пятницу в Эстонии будет облачно. Местами пройдет кратковременный дождь, с большей вероятностью в восточной части Эстонии. Ветер юго-западный - западный, 1-7, на побережье порывами до 9-12 м/сек. Температура воздуха ночью 10-14, на побережье до 17 градусов.

На Чудском озере ветер в основном западный, 2-7, порывами до 10 м/сек. Высота волны до 0,4-1 м. Пройдут дожди, временами осадки могут быть сильными. Видимость умеренная, при сильном дожде плохая. Температура воздуха ночью 14-16 градусов.

В пятницу днем в Эстонии переменная облачность. Пройдут дожди, местами в восточной части Эстонии возможны грозы. Ветер в основном юго-западный, 3-9, порывами до 12, на островах и западном побережье 8-11, порывами до 16 м/сек. Температура воздуха днем 17-22 градуса.

На Чудском озере ветер юго-западный, 3-8, порывами до 12 м/сек. Высота волны 0,9-1,4 метра. Местами дождь. Видимость умеренная. Температура воздуха днем 16-19 градусов.