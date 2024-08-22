Паром Victoria I сменил Стокгольм на Хельсинки

«Помимо круизов в Швецию, судно Victoria I также совершило восемь специальных летних круизов в Висбю на острове Готланд. В этом году мы организовали больше рейсов в Висбю, чем раньше, и они были хорошо приняты пассажирами», - сказала директор по продажам Tallink Group Марина Йыги.

Как уточняет компания Tallink, Victoria I начнет регулярное движение на линии Таллинн-Хельсинки с субботы, 31 августа, с отправлением из Таллинна в Хельсинки в 12:30.

Далее в это время судно будет отправляться из Таллинна в Хельсинки ежедневно, из терминала D Таллиннского порта (прибытие в Западный терминал 2 в Хельсинки в 16:00). Из Хельсинки паром будет отправляться в 18:35 из того же терминала, и прибывать в Таллинн в 22:00.

«В планах также девять специальных круизов из Хельсинки в Таллинн, где развлечения будут предоставлены несколькими популярными артистами. Например, первый круиз с участием Käärija уже распродан», - добавила Йыги.

Между Стокгольмом и Таллинном продолжит курсировать судно Baltic Queen с отправлением через день. Ежедневно можно добраться до Стокгольма и через Хельсинки, где линию Хельсинки-Стокгольм обслуживают суда Silja Symphony и Silja Serenade.