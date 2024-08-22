В среду в 21.20 в центр тревоги поступил сигнал о том, что молодые люди попали в беду при прогулке на весельной лодке по озеру Выртсъярв. Звонок сделал человек, который заметил происходящее во время того, как вел прямой эфир в TikTok.
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Пользователь TikTok во время стрима заметил попавших в беду на эстонском озере людей
Перевод: Павел Соболев
Мужчина и женщина находились в лодке далеко от берега, при этом уже начало темнеть, и люди в лодке потеряли ориентацию. Позже один из пострадавших также позвонил по номеру службы экстренной помощи. Полученная благодаря его звонку информация о расположении лодки облегчила спасателям рабрту.