Чт, 22.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Пользователь TikTok во время стрима заметил попавших в беду на эстонском озере людей

Copy
Озеро Выртсъярв. Иллюстративное фото.
Озеро Выртсъярв. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Kümmel

В среду в 21.20 в центр тревоги поступил сигнал о том, что молодые люди попали в беду при прогулке на весельной лодке по озеру Выртсъярв. Звонок сделал человек, который заметил происходящее во время того, как вел прямой эфир в TikTok.

Перевод: Павел Соболев

Мужчина и женщина находились в лодке далеко от берега, при этом уже начало темнеть, и люди в лодке потеряли ориентацию. Позже один из пострадавших также позвонил по номеру службы экстренной помощи. Полученная благодаря его звонку информация о расположении лодки облегчила спасателям рабрту.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх