Перцовый пластырь - один из самых популярных аптечных товаров, применяемых для облегчения боли. Однако есть несколько важных правил, которые следует учитывать при его использовании, иначе перцовый пластырь может оказать вам плохую услугу. Маргот Лехари, фармацевт аптечной сети BENU, рассказывает, как правильно пользоваться перцовым пластырем и чего категорически следует избегать.
Фармацевт предостерегает: перцовый пластырь может нанести вред при неправильном использовании
Перевод: Павел Соболев
Лехари подтверждает, что перцовый пластырь - старый добрый продукт, который до сих пор популярен среди посетителей аптек. А именно, перцовые пластыри содержат экстракт перца, который, в свою очередь, содержит действующее вещество капсаицин, относящееся к анестезирующим средствам.
«Перцовый пластырь подходит при болях в мышцах и суставах, вызванных, например, артритом, артрозом, болями в спине, мышечными перенапряжениями, растяжениями. Он меняет чувствительность нервных окончаний кожи и делает их нечувствительными к боли, что дает организму время восстановиться после травмы, без беспокойства о боли», - пояснила фармацевт.
Однако перцовый пластырь следует использовать с осторожностью; например, перцовый пластырь не следует оставлять более чем на 48 часов. «Если на коже нет раздражения и она здорова, новый пластырь можно будет наклеить на то же место не ранее, чем через два дня», - сказала Лехари.
Также перцовый пластырь нельзя применять при кожных заболеваниях, ранах или поврежденной коже. «Если у человека имеется гиперчувствительность к активному ингредиенту и/или перцу, содержащемуся в перцовом пластыре, его использования также следует избегать». Беременным и кормящим женщинам перед применением перцового пластыря следует проконсультироваться с врачом.
Будьте осторожны с пластырем
Хотя перцовый пластырь вызывает ощущение жжения, которое облегчает боль, пластырь следует удалить, как только ощущение жжения станет очень сильным или боль усилится. «Пластырь обязательно нужно быстро снять, если на коже появились волдыри, кожа чешется или под пластырем опухает болезненный участок», - подчеркнула фармацевт.
В летний период очень важно, чтобы участок кожи, покрытый перцовым пластырем, не подвергался воздействию прямых солнечных лучей. «Кроме того, вы не должны использовать горячую сумку или электрическую грелку одновременно с перцовым пластырем. Пластырь нельзя сушить феном, использовать в сауне, бане-бочке или во время согревающих процедур».
Снимите пластырь как минимум за час до посещения сауны или душа. «Также не наклеивайте новый пластырь на проблемный участок тела сразу после сауны или душа», - добавила она.
Сильные физические упражнения и потоотделение также могут вызвать эффект нагрева или жжения. «Если боль длится больше недели, не проходит или усиливается, вам следует обратиться к врачу», - заключила Маргот Лехари.