Фармацевт предостерегает: перцовый пластырь может нанести вред при неправильном использовании

Перевод: Павел Соболев

Лехари подтверждает, что перцовый пластырь - старый добрый продукт, который до сих пор популярен среди посетителей аптек. А именно, перцовые пластыри содержат экстракт перца, который, в свою очередь, содержит действующее вещество капсаицин, относящееся к анестезирующим средствам.

«Перцовый пластырь подходит при болях в мышцах и суставах, вызванных, например, артритом, артрозом, болями в спине, мышечными перенапряжениями, растяжениями. Он меняет чувствительность нервных окончаний кожи и делает их нечувствительными к боли, что дает организму время восстановиться после травмы, без беспокойства о боли», - пояснила фармацевт.

Однако перцовый пластырь следует использовать с осторожностью; например, перцовый пластырь не следует оставлять более чем на 48 часов. «Если на коже нет раздражения и она здорова, новый пластырь можно будет наклеить на то же место не ранее, чем через два дня», - сказала Лехари.

Также перцовый пластырь нельзя применять при кожных заболеваниях, ранах или поврежденной коже. «Если у человека имеется гиперчувствительность к активному ингредиенту и/или перцу, содержащемуся в перцовом пластыре, его использования также следует избегать». Беременным и кормящим женщинам перед применением перцового пластыря следует проконсультироваться с врачом.

Будьте осторожны с пластырем