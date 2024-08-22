Работы по укладке асфальта в Таллинне повлияют на движение троллейбусов в ближайшие выходные

Маршруты троллейбусов № 1 и 5 будут укорочены до временной остановки Lille. На отрезке между Lille и Kaubamaja троллейбус № 1 заменит автобусная линия № 81 Lille – Kaubamaja.

Маршрут троллейбуса № 4 в направлении Балтийского вокзала изменится: троллейбусы пойдут через бульвар Сыпрузе и улицу Эндла, на улице Суур-Амеэрика появится временная конечная остановка Koidu. В направлении центра города троллейбус № 4 будет ходить от временной начальной остановки Koidu – через улицу Эндла на бульвар Сыпрузе.

В связи с изменениями в дорожном движении и направлением общественного транспорта в объезд путь до остановки может занять больше времени, чем обычно, поэтому следует запастись временем, чтобы попасть в пункт назначения.

С расписанием, маршрутами и расположением остановок можно ознакомиться на сайте.