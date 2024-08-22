Ученого-миротворца арестовали в Азербайджане за измену родине. Он переписывался с армянами

Бахруз Самедов - политический исследователь и докторант Карлова университета в Праге - один из немногих известных публичных критиков азербайджанской власти, кто находился в Азербайджане и на свободе. Так было до вчерашнего вечера.

Друзья не смогли выйти с Бахрузом на связь вечером, а утром узнали от его родственников, что в квартире его бабушки, где он жил, прошел обыск, и его арестовали.

Власти пока никак не комментировали и не подтверждали арест ученого. Один из его друзей рассказал грузинскому изданию OC-Media, что Бахруз ожидал ареста и часто шутил, что его посадят за измену.

Как сообщила агентству «Туран» его бабушка Зибейда, после ареста и обыска ей позвонила женщина по имени Вафа и сказала, что она - его адвокат и что Самедова обвинили в госизмене, когда нашли у него переписку с армянами, по заказу которых он якобы писал статьи с критикой властей Азербайджана.

«Бахруз был и остается важным голосом в дебатах и комментариях СМИ в деле о мире, и я надеюсь его отпустят как можно скорее», - написал в соцсети Х Лоуренс Броерс, британский исследователь Карабахского конфликта, хорошо знающий Самедова.

Сам молодой ученый известен своими пацифистскими взглядами, а также как сторонник скорейшего мирного соглашения с Арменией, с которой Азербайджан находится в состоянии войны уже более 30 лет.

Полиция жестко задерживает мужчину средних лет. Фото: Getty Images