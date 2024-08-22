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В Тартуском волостном собрании был принят вотум недоверия Керт Кинго, она была освобождена от должности

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Керт Кинго.
Керт Кинго. Фото: Teele Toova

Вчера вечером Тартуское волостное собрание провело голосование по вопросу, останется ли обвиняющаяся в мошенничестве Керт Кинго (EKRE) на посту председателя ревизионной комиссии. Большинство членов волостного собрания пришли к выводу, что недоверие к ней обоснованно.

Перевод: Валерия Ермакова

Керт Кинго рассказала, что после освобождения от должности она сразу же покинула заседание и не стала дожидаться, кто будет избран новым председателем. «Как только этот вопрос включили в повестку дня, я был уверена, что вотум недоверия будет принят», - отметила она.

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