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«Бизнес-среда в Эстонии больше не способствует производству»: обанкротился крупный стартап

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Миллионы инвестиций не уберегли стартап от банкротства.
Миллионы инвестиций не уберегли стартап от банкротства. Фото: Pm

Поставщик световых решений для кино- и телеиндустрии, компания Digital Sputnik, привлекшая деньги от известных инвесторов и финансовых платформ, объявила о банкротстве. Об этом пишут «Деловые ведомости».

В компании Digital Sputnik пояснили, что в Эстонии больше невозможно производить конкурентоспособную продукцию, чтобы продавать ее на мировом рынке.

«К сожалению, бизнес-среда в Эстонии больше не способствует производству оборудования», - уточнил глава компании Каур Каллас, который и подал заявление о банкротстве в суд.

Год назад Каур Каллас надеялся, что если удастся заключить соглашения о погашении долгов, то удастся собрать и деньги, необходимые для начала производства.

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