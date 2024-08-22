«Бизнес-среда в Эстонии больше не способствует производству»: обанкротился крупный стартап

В компании Digital Sputnik пояснили, что в Эстонии больше невозможно производить конкурентоспособную продукцию, чтобы продавать ее на мировом рынке.

«К сожалению, бизнес-среда в Эстонии больше не способствует производству оборудования», - уточнил глава компании Каур Каллас, который и подал заявление о банкротстве в суд.

Год назад Каур Каллас надеялся, что если удастся заключить соглашения о погашении долгов, то удастся собрать и деньги, необходимые для начала производства.