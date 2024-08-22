По предложению президента Алара Кариса Криста Зибо 2 сентября вступит в должность руководителя Канцелярии президента.

На этом посту она сменит многолетнего дипломата Пеэпа Яхило, который в конце июля объявил о своем решении вернуться на дипломатическую службу в Эстонию после почти трех лет работы в Кадриорге.

«У Кристы Зибо разнообразный опыт работы на государственной службе и большой послужной список руководителя. За время своей профессиональной деятельности она приобрела сбалансированный и сильный опыт руководства различными командами и четкое понимание важных для Эстонии вопросов, в чем я убедился, когда мы вместе работали в Государственном контроле», - сказал Карис.

По словам Зибо, президент республики и Канцелярия президента являются центральным элементом государственной архитектуры Эстонии. «Свою роль я вижу в том, чтобы поддерживать президента и его команду в выполнении конституционных обязанностей главы государства. Предложение президента занять свой пост - это серьезный вызов», - сказал он.

Зибо более шести лет проработала начальником отдела вспомогательной деятельности в государственной канцелярии, а до этого 17 лет занимала различные руководящие должности в Государственном контроле.

Криста Зибо. Фото: Riigikantselei