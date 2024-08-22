«Брачность, многодетность, целомудрие»: российским школьникам добавили новый урок

Программу курса подготовил Институт стратегии развития образования, программа рассчитана на учащихся пятых-девятых классов.

Авторы программы назвали целью курса «введение молодых людей в традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей и формирование просемейных ценностно-смысловых установок: брачности, многодетности, целомудрия».

В рабочей программе курса сказано, что у школьников необходимо сформировать «традиционнные российские духовно-нравственные ценности», которые среди прочего помогут «решить демографические проблемы». Авторы курса считают, что «ценность семьи» в сознании школьников «зачастую девальвируется под воздействием негативного влияния элементов деструктивной идеологии» (какой именно, не уточняется).

Программа рассчитана на 34 занятия. Пока говорится, что курс не будет обязательным для изучения, школьники смогут пройти программу во внеурочные часы.

С предложением ввести семьеведенье в школьную программу в ноябре 2023 года выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она предлагала сделать семьеведенье обязательным предметом, сообщало агентство РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в марте 2024 года, что семьеведенье станет внеурочным занятием и не войдет в число обязательных уроков.