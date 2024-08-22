По словам родственницы клиента, сотрудница Rimi во всеуслышание обвинила члена ее семьи в том, что тот якобы разбил бутылку водки и украл другую. Позже выяснилось, что кражу совершил другой человек. По словам представителя Rimi, это была человеческая ошибка сотрудника.
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Сотрудница супермакрета ложно обвинила клиента в краже бутылки водки
Перевод: Влада Лаевалинд
Анна рассказала изданию Postimees, как ее мать и отчим попали в очень неприятную ситуацию в таллиннском магазине Nurmenuku Rimi. Это магазин, в который семья Анны ходит на протяжении 17 лет.