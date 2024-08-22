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АНАЛИЗ «Ээсти 200» одной ногой в могиле, кто вытащит – Террас или Каллас?

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Почему именно партия «Ээсти 200» оказалась там, где она сейчас, правильного и однозначного ответа не существует.
Почему именно партия «Ээсти 200» оказалась там, где она сейчас, правильного и однозначного ответа не существует. Фото: Illustratsioon: Artur Kuus

«Ээсти 200» теряет членов, рейтинг падает, то есть партия находится одной ногой в могиле: самое позднее к 2027 году станет ясно, сможет ли она выбраться оттуда, и утвердиться как нормальная мейнстримная партия. Или же окончательно прекратит существование, как это по тому или иному сценарию произошло с Res Publica и Свободной партией Эстонии.

Перевод: Александр Шкут

Следующие выборы в местные самоуправления – вопрос жизни и смерти для «Ээсти 200», считает Хендрик Йоханнес Террас, один из претендующих на общем собрании 31 августа на пост председателя.

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