Европейские газовые хранилища заполнены на 91 процент, а цена на газ на бирже упала почти на десять процентов за месяц. Вопрос в том, приведет ли это к снижению цен на газ для потребителей в Эстонии?
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Европейские хранилища заполнены на 91 процент: когда Эстония ощутит снижение цен на газ?
Перевод: Валерия Ермакова
В августе этого года сообщалось, что подземные хранилища природного газа в Европе были заполнены в среднем на 80 процентов, что означало преодоление нижней планки плана по обеспечению Европы газом, на случай полного прекращения поставок газа Россией. Ранее Евросоюз предпринял чрезвычайный план по сокращению зависимости от российского газа, в связи с начатым Россией вторжением в Украину.