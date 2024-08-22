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Европейские хранилища заполнены на 91 процент: когда Эстония ощутит снижение цен на газ?

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Газовая плита.
Газовая плита. Фото: DUMITRU DORU

Европейские газовые хранилища заполнены на 91 процент, а цена на газ на бирже упала почти на десять процентов за месяц. Вопрос в том, приведет ли это к снижению цен на газ для потребителей в Эстонии?

Перевод: Валерия Ермакова 

В августе этого года сообщалось, что подземные хранилища природного газа в Европе были заполнены в среднем на 80 процентов, что означало преодоление нижней планки плана по обеспечению Европы газом, на случай полного прекращения поставок газа Россией. Ранее Евросоюз предпринял чрезвычайный план по сокращению зависимости от российского газа, в связи с начатым Россией вторжением в Украину.

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