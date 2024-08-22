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В водном центре утонул человек: аквапарк Tervise Paradiis предстанет перед судом

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Фото: Mailiis Ollino

По решению Таллиннского окружного суда водный центр Tervise Paradiis в Пярну предстанет перед судом по обвинению в халатности, повлекшей смерть.

Таллиннский окружной суд в среду удовлетворил жалобу прокурора, отменил постановление Пярнуского уездного суда от 19 июня и направил обвинительное заключение в уездный суд для продолжения досудебного производства в том же составе суда.

Как пояснил Таллиннский окружной суд, в обвинительном заключении не было таких недочетов, на основании которых уже в предварительном производстве можно было сказать, что действия Tervise Paradiis явно не отвечают характеру преступления.

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