В водном центре утонул человек: аквапарк Tervise Paradiis предстанет перед судом

Таллиннский окружной суд в среду удовлетворил жалобу прокурора, отменил постановление Пярнуского уездного суда от 19 июня и направил обвинительное заключение в уездный суд для продолжения досудебного производства в том же составе суда.

Как пояснил Таллиннский окружной суд, в обвинительном заключении не было таких недочетов, на основании которых уже в предварительном производстве можно было сказать, что действия Tervise Paradiis явно не отвечают характеру преступления.