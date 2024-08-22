Финляндия разместит до пяти тысяч военных НАТО у границы с Россией

«Силы обороны Финляндии и руководство государства пришли к выводу, что Финляндии необходимо присутствие солдат из стран НАТО на ее территории для усиления превентивного сдерживания», - пишет издание Iltalehti.

По его сведениям, к бригаде, имеющей на вооружении бронетехнику, присоединятся, в частности, шведские и норвежские военнослужащие. Ожидается, что о развертывании нового натовского соединения представители альянса и власти Финляндии объявят в ближайшие недели. «Решения уже приняты», - сообщает Iltalehti со ссылкой на источники.

Бригада НАТО в Финляндии для сдерживания России

«Для руководства военными в Миккели создается штаб НАТО, подчиняющийся штаб-квартире альянса в Норфолке на восточном побережье США. Подготовка к созданию штаба шла уже с весны прошлого года», - пишет Iltalehti.

В частности, тогда Миккели посетил заместитель командующего Норфолкским штабом совместных операций НАТО британский контр-адмирал Тим Генри. «Мы хотим послать россиянам прямой сигнал - и сделать это публично. Альянс очень четок в своей позиции: Россия представляет угрозу евроатлантическому региону», - подчеркнул Генри во время этого визита.

На фоне полномасштабной войны России против Украины Финляндия в 2023 году вступила в НАТО, тем самым завершив 75-летний период своего нейтралитета. В результате общая граница альянса с Россией увеличилась вдвое и достигла 2600 километров.