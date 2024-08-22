В порту «Кавказ» после удара ВСУ затонул железнодорожный паром

В четверг днем телеграм-каналы сообщили о ракетном ударе в районе порта «Кавказ», вскоре информацию подтвердили местные власти.

По информации оперативного штаба региона, в результате удара на пароме начался пожар. РБК со ссылкой на главу Темрюкского района Краснодарского края Федора Бабенкова сообщал, что на пароме, который подвергся атаке ВСУ, находились 30 цистерн с топливом.

Вскоре паром затонул.

«Очагов возгорания на территории самого порта нет», - сообщил штаб.

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что на пароме в момент атаки находились пять человек. Об их судьбе пока ничего не известно.

Удар ВСУ в оперштабе назвали «очередной попыткой теракта».

Местные телеграм-каналы и паблики публиковали фотографии, на которых над портом «Кавказ» был виден большой столб дыма от горящего парома.

Для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами в порт был направлен пожарный поезд.

Движение по Крымскому мосту после сообщений об ударе было перекрыто на час, к 17:41 по местному времени оно было восстановлено.

По данным прокремлевского телеграм-канала Mash, украинские военные могли выпустить по порту крылатую ракету Storm Shadow и она попала по парому «Акватрейдер», перевозившему топливо. Официального подтверждения этой информации нет.

Украина пока не комментировала сведения об ударе по порту «Кавказ».

В июле украинские силы уже наносили по порту «Кавказ» несколько ударов, в результате которых был поврежден железнодорожный паром «Славянин».

Британская военная разведка писала, что «Славянин» оставался единственным железнодорожным паромом на этом маршруте и был возвращен к работе после того, как предыдущие два пострадали в результате украинских ударов, нанесенных 29 мая.

«Славянин» перевозил сжиженный нефтяной газ, считала разведка.

В ее сводке было сказано, что после украинских ударов по порту «Кавказ» Россия вынуждена перевозить топливо по Крымскому мосту.

Порт «Кавказ» - второй по грузообороту порт в Черноморско-Азовском бассейне после порта Новороссийска. Он находится в Керченском проливе, примерно в 12 км от Крымского моста и в 150 км от Новороссийска.