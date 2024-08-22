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POSTIMEES В ПРИГРАНИЧЬЕ «Все серьезно. Я даже не уверен, что пресса вообще захочет совать туда свой нос»

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Водитель автобуса Пеэтер Лепп порой недоволен тем, как в его краях обращаются с природой, животными и птицами.
Водитель автобуса Пеэтер Лепп порой недоволен тем, как в его краях обращаются с природой, животными и птицами. Фото: Ain Liiva

Выруский уезд в последние месяцы попадал в новости во основном из-за того, что происходит вокруг полигона Нурсипалу. Однако, помимо большой проблемы для местных жителей, есть и ряд более мелких, которые тоже расстраивают местных.

Postimees в приграничье

Postimees за несколько дней объехал приграничные регионы Эстонии, чтобы познакомить читателей с выдержками из встреч с местными жителями. Мы поговорили с простыми жителями Эстонии о том, чем они занимаются, а также передаем их мысли и представления о том, что происходит как в стране в целом, так и конкретно в их краях.

Сбор урожая идет полным ходом. Во время этого процесса фермеру важно учитывать, каким образом ему лучше собирать урожай комбайном – ездить вперед-назад, или объезжать поле по кругу. В последнем случае неизбежно возникнет риск того, что в заключительной части работы перед жаткой на, так сказать, изолированном острове окажутся дикие животные.

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