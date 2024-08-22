POSTIMEES В ПРИГРАНИЧЬЕ «Все серьезно. Я даже не уверен, что пресса вообще захочет совать туда свой нос»

Postimees в приграничье

Postimees за несколько дней объехал приграничные регионы Эстонии, чтобы познакомить читателей с выдержками из встреч с местными жителями. Мы поговорили с простыми жителями Эстонии о том, чем они занимаются, а также передаем их мысли и представления о том, что происходит как в стране в целом, так и конкретно в их краях.