Выруский уезд в последние месяцы попадал в новости во основном из-за того, что происходит вокруг полигона Нурсипалу. Однако, помимо большой проблемы для местных жителей, есть и ряд более мелких, которые тоже расстраивают местных.
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POSTIMEES В ПРИГРАНИЧЬЕ ⟩ «Все серьезно. Я даже не уверен, что пресса вообще захочет совать туда свой нос»
Postimees в приграничье
Postimees за несколько дней объехал приграничные регионы Эстонии, чтобы познакомить читателей с выдержками из встреч с местными жителями. Мы поговорили с простыми жителями Эстонии о том, чем они занимаются, а также передаем их мысли и представления о том, что происходит как в стране в целом, так и конкретно в их краях.