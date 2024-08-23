Таллинн планирует начать в центре города, на пересечении улиц Татари и Уус-Татари, рядом со старым зданием суда, строительство необычного парка. Строительные работы могут продлиться вплоть до ноября.
Скоро станет известно, что происходит под землей у старого здания суда
Будущий парк получил непривычное для слуха название Трассовый. Дело в том, что на этой территории находится большое количество подземных трасс, расположение которых будет обозначено и на поверхности земли.
Речь идет о временном парке. Он просуществует до тех пор, пока там не будет установлена детальная планировка, на основании которой проведут капитальную реконструкцию данного пространства.
Сейчас там находится автомобильная парковка, по которой часто и стихийно передвигаются и пешеходы. При этом речь идет о важном участке, поскольку непосредственно к северу от территории пролегает ведущий к центру города часто использующийся пешеходный переход с плотным движением
Как сказал старейшина района Кесклинн Сандер Андла, долгосрочные изменения могут быть реализованы только через несколько лет.
«А пока было бы хорошо, чтобы один из парковочных участков, расположенных практически в центре города, превратился в более зеленую зону, которая станет приятным местом для отдыха, а также безопасным проходом для пешеходов и велосипедистов», - сказал старейшина района.
Также цель трассового парка - показать «подземный мир» и то, как именно невидимое глазу влияет на ситуацию на земле, то есть на то, что и как удастся построить на поверхности. «Порой кажется странным, почему мы не создаем на пустых заасфальтированных площадках или газонах вертикальное озеленение, но под землей находятся пестрые дебри трасс, что налагает ограничения на пространство», - объяснила автор концепции парка, архитектор-градостроитель Анн Кристийн Энтсон из Департамента городского планирования.
«Когда под землей находится сложная сеть трасс, это неизбежно накладывает на пространство определенные ограничения», - добавила она.
«Поскольку мы не ведем для строительства парка земляных работ, мы можем использовать только пространство, свободное от охранных зон трасс. Если когда-нибудь эта территория будет основательно перестроена, то и подземные коммуникации будут модернизированы так, чтобы не препятствовать созданию комфортного общественного пространства», - добавила Энтсон.
На асфальте между трассами планируется разбить новые зеленые зоны с видовым разнообразием, скамейками и густой растительностью. Кроме того, на территории появятся небольшой скейт-парк и велопарковка. Будут использованы переработанные материалы, такие как каменные ступени, ограждения, габионный сетчатый наполнитель и стены для ползучих растений.
Во время строительства вся территория будет закрыта, а после открытия она будет предназначена только для легких транспортных средств. Других ограничений движения из-за работ не будет.
Строительные работы выполнит Lars Laj Eesti OÜ, стоимость работ составляет 134 894 евро без учета НДС. Заказчиком работ является Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.
Трассовый парк станет продолжением проекта зеленой столицы Европы «Зеленый след». Проектировщиками дизайна трассового парка являются Анн Кристийн Энтсон и ландшафтный архитектор Ханнес Аава.