Скоро станет известно, что происходит под землей у старого здания суда

Будущий парк получил непривычное для слуха название Трассовый. Дело в том, что на этой территории находится большое количество подземных трасс, расположение которых будет обозначено и на поверхности земли.

Речь идет о временном парке. Он просуществует до тех пор, пока там не будет установлена детальная планировка, на основании которой проведут капитальную реконструкцию данного пространства.

Сейчас там находится автомобильная парковка, по которой часто и стихийно передвигаются и пешеходы. При этом речь идет о важном участке, поскольку непосредственно к северу от территории пролегает ведущий к центру города часто использующийся пешеходный переход с плотным движением

Как сказал старейшина района Кесклинн Сандер Андла, долгосрочные изменения могут быть реализованы только через несколько лет.

«А пока было бы хорошо, чтобы один из парковочных участков, расположенных практически в центре города, превратился в более зеленую зону, которая станет приятным местом для отдыха, а также безопасным проходом для пешеходов и велосипедистов», - сказал старейшина района.