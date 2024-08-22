Согласно статистике Банка Эстонии, жители Эстонии в последнее время стали чаще брать кредиты. Если рост ипотечных кредитов указывает на оживление на рынке недвижимости, то резкий рост потребительских кредитов скорее намекает на проблемы с повседневными расходами.
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Экономический спад ощущается: жители Эстонии все чаще берут потребительские кредиты
Перевод: Валерия Ермакова
Во втором квартале прошлого года объем новых потребительских кредитов, иных видов лизинга и рассрочек составил 241,4 миллиона евро. Спустя год, во втором квартале этого года, эта сумма выросла до 318,6 миллиона евро.