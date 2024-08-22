Экономический спад ощущается: жители Эстонии все чаще берут потребительские кредиты

Согласно статистике Банка Эстонии, жители Эстонии в последнее время стали чаще брать кредиты. Если рост ипотечных кредитов указывает на оживление на рынке недвижимости, то резкий рост потребительских кредитов скорее намекает на проблемы с повседневными расходами.