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Экономический спад ощущается: жители Эстонии все чаще берут потребительские кредиты

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Пустой кошелек. Иллюстративное фото
Пустой кошелек. Иллюстративное фото Фото: Unsplash

Согласно статистике Банка Эстонии, жители Эстонии в последнее время стали чаще брать кредиты. Если рост ипотечных кредитов указывает на оживление на рынке недвижимости, то резкий рост потребительских кредитов скорее намекает на проблемы с повседневными расходами.

Перевод: Валерия Ермакова

Во втором квартале прошлого года объем новых потребительских кредитов, иных видов лизинга и рассрочек составил 241,4 миллиона евро. Спустя год, во втором квартале этого года, эта сумма выросла до 318,6 миллиона евро.

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