Хуссар встречатся в Латвии с коллегами из Северных и Балтийских стран

В ходе встречи спикеры обсуждают всестороннюю поддержку Украины, среди прочего - в рамках процесса вступления в Европейский союз. В связи с агрессией России планируется обсудить применение и усиление санкций; защиту Скандинавско-Балтийского региона и укрепление сил сдерживания, а также отражение кибератак. Также рассматривается роль парламентов при реализации соответствующей деятельности.

Спикеры парламентов обсуждают возможности и вызовы применения искусственного интеллекта с точки зрения национальной безопасности и работы парламентов, а также развитие сотрудничества парламентов Северных и Балтийских стран как между собой, так и с парламентами других государств.

По случаю 35-летия Балтийской цепи в пятницу спикеры примут участие в церемонии возложения цветов к Памятнику Свободы в Риге.

С 1992 года в рамках сотрудничества между Северными и Балтийскими странами (NB8) за одним столом собираются представители Финляндии, Швеции, Норвегии,Исландии, Дании, Эстонии, Латвии и Литвы. Первая встреча спикеров NB8 состоялась в 1997 году в Карлскроне (Швеция).