Премьер-министр Индии едет в Киев после визита в Москву. Явные и тайные цели Моди

По мнению Майкла Кугельмана, Запад будет приветствовать визит Моди в Украину и расценит его как готовность Дели взаимодействовать со всеми сторонами.

«Для Моди это удобная возможность дать понять, что его близость с Москвой не означает, что Киеву нечего ловить на этом фланге», - считает эксперт.

Это важно, поскольку Индия хочет продолжать развивать отношения с Западом, особенно с США, и не хотела бы нарушать ход вещей. Эрик Гарсетти, посол США в Индии, недавно заявил, что отношения этих двух стран не следует «принимать как нечто само собой разумеющееся».

Индия нуждается в Западе еще и потому, что Китай, ее азиатский соперник, в последние годы наладил тесные связи с Россией.

Хотя Дели давно считает Москву той силой, которая может оказать давление на напористый Китай, когда это будет необходимо, твердо рассчитывать на это не стоит.

Многие эксперты полагают, что Моди, возможно, захочет позиционировать себя как миротворец, учитывая тесные отношения Индии как с Москвой, так и с Западом.

Но маловероятно, что он привезет в Киев какой-либо мирный план.