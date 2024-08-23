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С начала года Украина не менее 64 раз атаковала объекты российской нефтяной инфраструктуры

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Российская нефтяная промышленность пострадала от атак украинских беспилотников. 19 января был нанесен удар по топливному складу "Роснефти" в Клинцах.
Российская нефтяная промышленность пострадала от атак украинских беспилотников. 19 января был нанесен удар по топливному складу "Роснефти" в Клинцах. Фото: RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 912-го дня войны, 23 августа.

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