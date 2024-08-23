По словам члена правления EKsL Андреса Пийрсалу, работодатели все чаще страхуют расходы работников на лечение, но не свою ответственность как работодателя. «Однако одна страховка не заменяет другую. В то время как медицинское страхование работодателя позволяет работнику быстро и вне очереди решить проблему со здоровьем, страхование ответственности работодателя возмещает ущерб, причиненный работнику в результате несчастного случая на работе или диагностированного профессионального заболевания, избавляя ответственного за возникшие сложности работодателя от таких расходов», пояснил Пийрсалу.

По мнению Пийрсалу, проблема, скорее всего, не в деньгах, а в том, что работодатели не осведомлены в должной мере о пользе страхования ответственности. «Если средний годовой взнос за медицинское страхование для одного работодателя составляет 11 тысяч евро (268 евро на одного работника), то за страхование ответственности своей компании эстонский работодатель сегодня платит около 400 евро в год. Примерное количество страховых случаев в рамках медицинского страхования работодателя в нашей стране - сто тысяч в год. Это обусловлено тем, что работники часто посещают врачей-специалистов и стоматологов, а также пользуются другими возможностями лечения. В то же время в год происходит всего около 70 случаев страхования ответственности работодателя, когда работодатель несет ответственность за несчастный случай на работе или возникшее у работника профессиональное заболевание», сказал Пийрсалу.