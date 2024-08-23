В первом полугодии этого года количество компаний, заключивших договор медицинского страхования для покрытия расходов персонала на лечение, увеличилось на 11 процентов. На данный момент 1400 работодателей застраховали 60 тысяч работников, что является рекордно высоким показателем с момента появления этой страховой услуги в 2018 году. Одновременно работодатели заключили три тысячи договоров страхования ответственности, и этот показатель остается неизменным в течение последних семи лет, как свидетельствует статистика Союза страховых обществ Эстонии (EKsL).
Работодатели все чаще страхуют расходы работников на лечение, но не свою ответственность
По словам члена правления EKsL Андреса Пийрсалу, работодатели все чаще страхуют расходы работников на лечение, но не свою ответственность как работодателя. «Однако одна страховка не заменяет другую. В то время как медицинское страхование работодателя позволяет работнику быстро и вне очереди решить проблему со здоровьем, страхование ответственности работодателя возмещает ущерб, причиненный работнику в результате несчастного случая на работе или диагностированного профессионального заболевания, избавляя ответственного за возникшие сложности работодателя от таких расходов», пояснил Пийрсалу.
По мнению Пийрсалу, проблема, скорее всего, не в деньгах, а в том, что работодатели не осведомлены в должной мере о пользе страхования ответственности. «Если средний годовой взнос за медицинское страхование для одного работодателя составляет 11 тысяч евро (268 евро на одного работника), то за страхование ответственности своей компании эстонский работодатель сегодня платит около 400 евро в год. Примерное количество страховых случаев в рамках медицинского страхования работодателя в нашей стране - сто тысяч в год. Это обусловлено тем, что работники часто посещают врачей-специалистов и стоматологов, а также пользуются другими возможностями лечения. В то же время в год происходит всего около 70 случаев страхования ответственности работодателя, когда работодатель несет ответственность за несчастный случай на работе или возникшее у работника профессиональное заболевание», сказал Пийрсалу.
По данным Инспекции труда, в прошлом году было зарегистрировано 3314 несчастных случаев на работе и 13 случаев профессиональных заболеваний.
Основываясь на статистике, Пийрсалу отметил, что на работе происходит много несчастных случаев, но лишь у немногих работодателей есть страховка, покрывающая их расходы при несчастном случае или профессиональном заболевании работника.
«Работодателям следует задуматься о страховании собственной ответственности, поскольку потенциальные расходы при отсутствии такой страховки могут оказаться неожиданно высокими и обременительными для компании, тем более что иногда добавляются дорогостоящие судебные разбирательства. Возможность введения обязательного страхования от несчастных случаев на работе и профессиональных заболеваний в Эстонии, как и в других странах Северной Европы, обсуждается уже около 30 лет, но сейчас это уже маловероятно. Семь страховых обществ в Эстонии предлагают добровольное страхование ответственности работодателей, покрывающее по сути те же риски», отметил Пийрсалу.
В первой половине этого года страховые общества выплатили по требованиям возмещения ущерба в общей сложности семь миллионов евро в рамках медицинского страхования работодателей и 53 тысячи евро - в рамках страхования ответственности работодателей.
По словам Ауне Пярн, менеджера портфеля страхования ответственности в ERGO, страхование ответственности работодателя необходимо всем компаниям – как офисным фирмам с низким уровнем риска, так и предприятиям в отраслях с риском выше среднего, например, в строительстве, обработке материалов и сельском хозяйстве. «В настоящее время наше самое крупное возмещение в рамках одного случая страхования ответственности работодателя составляет около 122 800 евро, причем со временем этот показатель будет расти, поскольку такие суммы обычно выплачиваются по частям, в течение нескольких месяцев», сказала Пярн.
«Если, например, работник упал с лестницы и сломал ногу при выполнении трудовых обязанностей, это несчастный случай на работе. Поскольку именно работодатель обычно несет ответственность за несчастный случай на работе, договор страхования ответственности работодателя покрывает те связанные с несчастным случаем первоначальные и последующие расходы, которые не покрываются Кассой здоровья. Среди них - расходы на реабилитацию, вспомогательное оснащение и так далее. Однако если работник в результате несчастного случая на работе прикован к инвалидному креслу и его доход уменьшился, потому что он больше не может найти работу с эквивалентным доходом, страхование ответственности работодателя компенсирует также уменьшение дохода работника и связанные с инвалидностью дополнительные расходы на повседневную жизнь и реабилитацию до конца его жизни, если страховая сумма достаточна», - заключила Пярн.
Медицинское страхование работодателя и страхование ответственности работодателя предлагают следующие страховые общества в Эстонии: BTA, ERGO, If Kindlustus, PZU и Seesam. Gjensidige и Salva предлагают только страхование ответственности работодателя. Compensa Elukindlustus и LHV Kindlustus предлагают только медицинское страхование работодателя.
EKsL - это профессиональный союз, который объединяет всех действующих в Эстонии страховщиков и занимается развитием страхования и предотвращения ущерба, а также анализом и публикацией статистики в сфере страхования. EKsL организует разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.