Украинские беженцы без жилья. Кого выселяют власти Венгрии

«Те, кто хотят, могут встать на ноги»

По оценкам венгерских НПО, вследствие указа Орбана более 3000 украинских беженцев потеряют финансируемое государством жилье в городах и муниципалитетах страны. Большинство из этих людей - выходцы из Закарпатской области или из других западных регионов Украины. Преимущественно речь идет о венгероязычных цыганах, которые имеют в Венгрии официальный статус временно нуждающихся в защите.

Украинские беженцы в венгерской деревне Коч, 21 августа 2024 года. Фото: BERNADETT SZABO/REUTERS

Почти все приюты для беженцев в Венгрии представляют собой центры коллективного размещения. Как правило, это пустующие дома или большие частные пансионы. В Коче почти 100 беженцев из Украины жили в частном гостевом доме. Госфинансирование их размещения закончилось 21 августа.

Норберт Пал, уполномоченный венгерского правительства по делам лиц, прибывших в Венгрию из Украины после вторжения России, оправдывает ограничение мер помощи украинским беженцам. «После двух с половиной лет это разумное и уместное изменение, потому что за это время те, кто хотел встать на ноги в Венгрии, могли бы это сделать», - заявил он в начале июля в интервью проправительственной газете Magyar Nemzet.

«Низшая точка в венгерской миграционной политике»