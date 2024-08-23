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Рейтинг EKRE упал до самого низкого уровня за последние восемь лет

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Председатель EKRE Мартин Хельме.
Председатель EKRE Мартин Хельме. Фото: Madis Veltman

Опрос социологической службы Kantar Emor по изучению популярности политических сил, проведенный с 15 по 21 августа, показал, что поддержка Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) упала до самого низкого уровня за последние восемь лет. Об этом пишет портал Rus.ERR.

Если в июле национал-консерваторов поддерживали 13%, то в августе лишь 10% респондентов. Последний раз такой низкий рейтинг фиксировался у EKRE осенью 2016 года. С таким уровнем поддержки EKRE продолжает занимать пятое место в рейтинге популярности политических сил.

А лидерство в нем сохранила за собой «Отечество», рейтинг которой снизился за месяц с 28% до 23%.

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