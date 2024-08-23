Опрос социологической службы Kantar Emor по изучению популярности политических сил, проведенный с 15 по 21 августа, показал, что поддержка Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) упала до самого низкого уровня за последние восемь лет. Об этом пишет портал Rus.ERR.
Рейтинг EKRE упал до самого низкого уровня за последние восемь лет
Если в июле национал-консерваторов поддерживали 13%, то в августе лишь 10% респондентов. Последний раз такой низкий рейтинг фиксировался у EKRE осенью 2016 года. С таким уровнем поддержки EKRE продолжает занимать пятое место в рейтинге популярности политических сил.
А лидерство в нем сохранила за собой «Отечество», рейтинг которой снизился за месяц с 28% до 23%.