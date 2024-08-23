Рейтинг EKRE упал до самого низкого уровня за последние восемь лет

Опрос социологической службы Kantar Emor по изучению популярности политических сил, проведенный с 15 по 21 августа, показал, что поддержка Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) упала до самого низкого уровня за последние восемь лет. Об этом пишет портал Rus.ERR.