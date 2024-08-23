В эти выходные, 24 и 25 августа, в столице пройдут международные соревнования по триатлону IRONMAN Tallinn 2024, в связи с которыми дорожное движение как в Таллинне, так и в Харьюмаа будет реорганизовано и временно ограничено. В Таллинне временные изменения в первую очередь коснутся района Хааберсти. Будут ограничены как дорожное движение, так и парковка, также изменится график движения общественного транспорта.
IRONMAN изменит дорожное движение в Таллинне и Харьюмаа
В субботу, 24 августа, с утра до 17:30, а также в воскресенье, 25 августа, с утра до 16:30 будет прервано движение автобусов № 62. Автобусы № 27, 36 и 61 будут направлены в объезд. Между Харкуярве и Оя теэ откроется временная автобусная линия № 77.
С утра субботы, 24 августа, до 19:30 воскресенья, 25 августа, автобусы № 8, 21, 21B, 37, 41, 41B и 42 будут направлены в объезд.
В связи с ограничениями дорожного движения и изменением маршрутов общественного транспорта во время соревнований расстояние до остановки может увеличиться, поэтому следует запастись временем, чтобы вовремя добраться до места назначения.
Следует учитывать, что направленные в объезд автобусы будут ходить по свободному графику. Во время объезда автобус будет останавливаться на всех остановках маршрута (если не указано иное). Информация о графиках движения, временных маршрутах и остановках доступна на сайте.
В субботу, 24 августа, с 6:00 до 17:30 и в воскресенье, 25 августа, с 8:30 до 16:30 для движения будет закрыт участок Палдиского шоссе между улицей Туулевески и виадуком Хааберсти. Отрезок Палдиского шоссе между виадуком Хааберсти и улицей Астангу будет закрыт 24 августа уже с 4:00 и 25 августа - с 6:30. Также будут закрыты обозначенные на карте дороги Харьюского уезда.
В связи с тем, что в этих местах будет проходить беговая дистанция, 24 августа до полуночи в направлении из города будут закрыты перекрестки Палдиского шоссе и Вабаыхумуузеуми теэ, Палдиского шоссе и улицы Мыйза, а также улицы Мыйза и Вабаыхумуузеуми теэ. В воскресенье, 25 августа, эти же перекрестки будут закрыты до 19:30. Также во время соревнования будет закрыта велодорожка между школой Рокка-аль-Маре и улицей Рандла. Движение будет оперативно открываться сразу по завершении соревнования и удалении средств организации дорожного движения.
На велосипедной и беговой дистанции направлять движение будут лицензированные регулировщики. Местных жителей, оперативный транспорт и транспорт местных учреждений регулировщики будут пропускать с учетом оценки ситуации, уведомлений и принятых решений. Пешеходы также должны учитывать возможное время ожидания. Организаторы заверяют, что все местные жители обязательно смогут вернуться домой и выехать из дома, однако просят считаться с возможными задержками и соблюдать указания регулировщиков (возможно дополнительное ожидание - до 30 минут).
Организаторы IRONMAN Tallinn приносят извинения за возможные неудобства, связанные с изменением дорожного движения, и надеются на понимание жителей города и их поддержку участников соревнований.
Информацию о дорожном движении во время мероприятия можно получить по тел. 5357 0800 (Таллинн) и 5377 3323 (Харьюмаа). С 19 до 23 августа на звонки будут отвечать с 9:00 до 17:00, 24 августа - с 6:00 до 17:00, 25 августа - с 7:30 до 17:00.
Маршруты соревнования и схемы дорожного движения доступны на сайте.