Получить пособие на услугу присмотра за детьми станет проще

Вчера Таллиннское городское собрание приняло постановление, согласно которому отменяется действовавшее ранее требование, что для получения пособия ребенок должен быть внесен в список кандидатов на прием в трех муниципальных детских учреждениях.

Вице-мэр Алексей Яшин пояснил, что что цель изменения заключается в том, чтобы расширить возможности родителей в выборе подходящего детского сада или учреждения по уходу за ребенком, сократить фиктивные очереди в муниципальные детские сады и повысить гибкость системы поддержки.

«Новое решение предоставляет семьям большую свободу в выборе подходящего детского сада или учреждения по уходу, исходя, например, из религиозных убеждений семьи или предпочтений в методике обучения. Частные детские сады часто предлагают различные образовательные программы и методики, городская поддержка будет стимулировать развитие таких учреждений, тем самым увеличивая разнообразие образовательных возможностей в столице», - сказал вице-мэр.

«Кроме того, очереди в таллиннские детские сады станут короче, так как родители, желающие получить городское пособие, больше не обязаны подавать заявки на место в муниципальных учреждениях. В результате партнеры города в области частного дошкольного образования смогут увереннее смотреть в будущее и лучше планировать свою работу. Город же получит более полное представление об очередях в детские сады и о необходимости создания дополнительных групп в детских садах», - добавил Яшин.

Согласно принятым изменениям, пособие на услугу присмотра за детьми будет выплачиваться даже в том случае, если ребенок не внесен в список муниципального детского учреждения. Его выплата прекратится, если ребенок будет зачислен в муниципальное учреждение. Кроме того, получатель пособия сможет использовать его для покрытия расходов на логопеда и специального педагога или другие услуги поддержки, связанные с ребенком, а также на учебные экскурсии и коммунальные услуги.

Каждый родитель, желающий получить место в муниципальном детском саду, сохраняет право внести ребенка в список заявителей на прием и принять предложенное место в удобное для него время.

Согласно коалиционному соглашению, частные школы, детские сады и учреждения по уходу за детьми рассматриваются как часть образовательной системы Таллинна. Планируется разработать прозрачную модель для их поддержки из городского бюджета.

В этом году в бюджете Таллинна на поддержку услуг присмотра за детьми выделено 4,9 миллиона евро, пособие получают 1615 детей. При необходимости дополнительные бюджетные средства будут заложены в бюджет 2025 года.