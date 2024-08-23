С 1 сентября 2024 года вступит в силу постановление о новых правилах для получения пособия на услугу присмотра за детьми.
Получить пособие на услугу присмотра за детьми станет проще
Вчера Таллиннское городское собрание приняло постановление, согласно которому отменяется действовавшее ранее требование, что для получения пособия ребенок должен быть внесен в список кандидатов на прием в трех муниципальных детских учреждениях.
Вице-мэр Алексей Яшин пояснил, что что цель изменения заключается в том, чтобы расширить возможности родителей в выборе подходящего детского сада или учреждения по уходу за ребенком, сократить фиктивные очереди в муниципальные детские сады и повысить гибкость системы поддержки.
«Новое решение предоставляет семьям большую свободу в выборе подходящего детского сада или учреждения по уходу, исходя, например, из религиозных убеждений семьи или предпочтений в методике обучения. Частные детские сады часто предлагают различные образовательные программы и методики, городская поддержка будет стимулировать развитие таких учреждений, тем самым увеличивая разнообразие образовательных возможностей в столице», - сказал вице-мэр.
«Кроме того, очереди в таллиннские детские сады станут короче, так как родители, желающие получить городское пособие, больше не обязаны подавать заявки на место в муниципальных учреждениях. В результате партнеры города в области частного дошкольного образования смогут увереннее смотреть в будущее и лучше планировать свою работу. Город же получит более полное представление об очередях в детские сады и о необходимости создания дополнительных групп в детских садах», - добавил Яшин.
Согласно принятым изменениям, пособие на услугу присмотра за детьми будет выплачиваться даже в том случае, если ребенок не внесен в список муниципального детского учреждения. Его выплата прекратится, если ребенок будет зачислен в муниципальное учреждение. Кроме того, получатель пособия сможет использовать его для покрытия расходов на логопеда и специального педагога или другие услуги поддержки, связанные с ребенком, а также на учебные экскурсии и коммунальные услуги.
Каждый родитель, желающий получить место в муниципальном детском саду, сохраняет право внести ребенка в список заявителей на прием и принять предложенное место в удобное для него время.
Согласно коалиционному соглашению, частные школы, детские сады и учреждения по уходу за детьми рассматриваются как часть образовательной системы Таллинна. Планируется разработать прозрачную модель для их поддержки из городского бюджета.
В этом году в бюджете Таллинна на поддержку услуг присмотра за детьми выделено 4,9 миллиона евро, пособие получают 1615 детей. При необходимости дополнительные бюджетные средства будут заложены в бюджет 2025 года.