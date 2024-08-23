KRYMOV-FEST Эти спектакли больше нельзя увидеть ни на одной сцене мира

В программе - кинопоказ спектаклей «Дон Жуан. Генеральная репетиция» и «Костик», которые больше нельзя увидеть ни на одной сцене мира. Представленные в кино Artis киноверсии – единственный доступный способ увидеть спектакли, ставшие легендой.

Центральным событием фестиваля станет творческий вечер Дмитрия Крымова в Русском театре, который в форме открытого разговора проведет журналист и театральный критик Сергей Николаевич.

После отъезда Крымова из России больше не идет на сцене Театра-мастерской Петра Фоменко спектакль «Дон Жуан. Генеральная репетиция», получивший девять номинаций на «Золотую Маску», из которых две - стали премиями: Евгений Цыганов получил «Золотую Маску» за лучшую мужскую роль и Дмитрий Крымов - за лучшую режиссуру.

«Костик» больше не идет на сцене Театра им. Пушкина: последний раз этот спектакль играли на гастролях в Петербурге на сцене БДТ 24 ноября 2022 года. На поклонах актеры плакали.

В обоих спектаклях театральная красота сталкивается с суровой действительностью, в центре внимания их создателей – люди театра и их жизнь. «Дон Жуан» исследует процесс репетиции как форму существования художника, а «Костик» – выбор и судьбы героев в театральном мире. Эти истории полны символизма и метафор, от балетных пар на фоне осенних листьев до создания кладбищенских декораций.

Зависимость от сцены, одержимость ею проходят красной нитью через оба спектакля: герои Крымова не могут жить без театра.

KRYMOV-FEST: 7-9 сентября 2024 «Дон Жуан. Генеральная репетиция», 7 сентября, 19:00 кино Artis. «Костик», по мотивам пьесы А.П. Чехова «Чайка», 8 сентября, 19:00 кино Artis. «В понедельник и больше никогда»: творческий вечер с Дмитрием Крымовым, 9 сентября, 19:00 Русский театр. Билеты: fienta