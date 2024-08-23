На следующей неделе, в период с 26 по 30 августа, в Ласнамяэ на улице Варраку будут проходить работы по асфальтированию, в связи с чем временно изменятся маршруты и расположения автобусных остановок автобусов № 31, 44, 54 и 58.
С 26 по 30 августа в Ласнамяэ изменится автобусное движение
Временная остановка «Варраку» будет расположена на улице Пунане: в направлении центра города - за перекрестком с улицей Варраку, в направлении Ласнамяэ - перед перекрестком.
С расписанием, маршрутами и расположением остановок можно ознакомиться на сайте.