23 августа 1989 года более двух миллионов жителей Латвии, Литвы и Эстонии взялись за руки, образовав живую цепь длиной 600 километров, став важным этапом на пути обретения независимости странами Балтии.

Живая цепь людей растянулась от подножья замка Тоомпеа в Таллинне через Ригу до башни Гедиминаса в Вильнюсе. Участники акции приветствовали друг друга словами «За свободу - вашу и нашу!»

В 1989 году эта акция была приурочена к 50-летию со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа. Пакт был заключен 23 августа 1939 года, он изменил всю историю Европы и стер с мировой карты государство Эстония.

Заключением пакта Молотова-Риббентропа с секретными протоколами Европа была разделена на сферы влияния, что создало предпосылки для начала Второй мировой войны, оккупации нескольких независимых государств и распространения массовых репрессий.

Жители Эстонии отмечают годовщину Балтийской цепочки. Фото: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Сегодня президенты стран Балтии примут участие в нескольких мероприятиях, посвященных 35-летию Балтийского пути и памяти жертв преступлений тоталитаризма.

Так, у памятного знака, посвященного Балтийскому пути, президенты стран Балтии произнесут речи, затем состоятся музыкальные представления и неформальные беседы с участниками мероприятия.

В Эстонии пройдут памятные мероприятия. Союз Memento Эстонии и прихожане Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии в Пилиствере организуют в 12:00 памятную молитву в честь жертв коммунизма и нацизма на каменном кургане в Пилиствере. Молитву проведет викарный священник Андрес Аасте, музыкальная часть будет исполнена ансамблем Valleraa.

В 16:00 поминальное мероприятие начнется в Таллинне, у мемориала жертвам коммунизма. На церемонии выступят спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, министр юстиции и цифровых дел Лийса-Ли Пакоста, председатель совета организации Memento Анне Эенпалу, представитель дипломатического корпуса, посол Великобритании Росс Аллен и председатель правления Эстонского института памяти Меэлис Марипуу. Поминальную службу проведет архиепископ Урмас Вийлма.

В 15:50 до начала церемонии вице-канцлер Министерства обороны Сюзан Лиллевяли возложит венок к памятнику офицерам.