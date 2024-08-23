В Таллиннском фестивале триатлона IRONMAN, который пройдет с 23 по 25 августа, примут участие лучшие триатлонисты из Эстонии и других стран; на старт также выйдут несколько известных деятелей из других областей. Впервые в имеющем ранг чемпионата Европы соревновании IRONMAN 70.3 примет участие и главный организатор фестиваля, бывший профессиональный триатлонист Айн-Алар Юхансон.
Стартует фестиваль триатлона IRONMAN, среди участников – и Таави Рыйвас с Юргеном Лиги
В составе команды лучших эстонских триатлонистов серии PRO на чемпионате Европы IRONMAN 70.3 в Таллинне примут старт Кайди Кивиоя, Хенри Ряппо, Кевин Вабаорг, Ринель Пиус и Карл Мелль. Кевин Вабаорг также объявил, что это его последнее соревнование в качестве профессионального триатлониста.
В стартовом списке чемпионата Европы IRONMAN 70.3 в Таллинне есть и знакомые имена из других сфер деятельности, например, актриса Элина Пяхклимяги, бывший премьер-министр Таави Рыйвас, телеведущий Ханнес Хермакюла, бегун Роман Фости, политик Юрген Лиги, актер Андреас Мельтс и член правления PÖFF Микк Гранстрем. Тележурналист Калев Круус преодолеет всю дистанцию.
Впервые на трассу чемпионата Европы IRONMAN 70.3 в Таллинне выйдет главный организатор соревнований и бывший профессиональный триатлонист Айн-Алар Юхансон. Предыдущее соревнование IRONMAN Айн-Алара было в 2016 году, когда он участвовал в IRONMAN Mallorca.
«К сожалению, когда я выступал как профессионал, IRONMAN в Эстонии был невозможен. Именно по этой причине я мечтал принять участие в IRONMAN в Таллинне с тех пор, как мы привезли его в Эстонию. Однако, как главный организатор, я был занят организацией и считал более важным быть рядом со своей командой. В этот раз я уже за год сказал команде, что хочу участвовать сам, и я очень им благодарен, что они согласились на это. Однако мой главный мотиватор - это мои четверо детей. Если мой отец был для меня спортивным примером, то и я хочу быть спортивным примером для своих детей», - добавил Айн-Алар.
В воскресном этапе серии PRO примут участие Кэт Мэтьюз (Великобритания), Майя Стаге Нильсен (Дания), Эльс Виссер (Нидерланды), прошлогодний чемпион Европы и победитель IRONMAN 70.3 Тallinn Питер Хермерик (Нидерланды) и многие другие топ-спортсмены.
В состязании на полной дистанции примут участие около 1000 спортсменов. В чемпионате Европы IRONMAN 70.3 принимают участие 1500 спортсменов и 140 команд. Наибольшее количество участников - из Эстонии, Великобритании и Финляндии. В рамках субботних соревнованиях IRONMAN в Таллинне также пройдут чемпионаты Финляндии и Литвы. Воскресные соревнования IRONMAN 70.3 являются частью чемпионатов Европы, Эстонии, Латвии и Литвы.
Программа фестиваля
Пятница, 23 августа
17.00 Детские забеги IRONKIDS перед торговым центром Rocca al Mare
19.00 Забег на 3,2 км в поддержку украинских триатлонистов Liigume Ukraina triatleetide heaks, старт перед центром Rocca al Mare
Суббота, 24 августа
6.45 Старт триатлона IRONMAN Tallinn на пляже Штромка
15.00 Ожидаемый финиш первого призера IRONMAN Tallinn перед центром Rocca al Mare
Воскресенье, 25 августа
9.00 Старт чемпионата Европы IRONMAN 70.3 PRO на пляже Штромка.
10.30 Старт соревнований чемпионата Европы IRONMAN 70.3 в специальных возрастных группах на пляже Штромка
10.58 Старт чемпионата Европы IRONMAN 70.3 в командном зачете на пляже Штромка
12.30 Предполагамый финиш первого призера IRONMAN 70.3. перед центром Rocca al Mare
13.00 Предполагаемый финиш первого призера IRONMAN 70.3 в женском зачете перед центром Rocca al Mare
13.15 Цветочная церемония перед центром Rocca al Mare
19:30 Церемония награждения победителей чемпионатов Эстонии, Латвии и Литвы на половине классической дистанции перед Unibet Arena
20.00 Вручение наград чемпионата Европы IRONMAN 70.3 перед UnibetArena
Соревнования IRONMAN Tallinn, которые пройдут 24 августа, начнутся с заплыва на 3,8 километра на пляже Штромка, продолжатся велосипедной дистанцией длиной 180,2 километра, которая доставит участников из столицы в окрестные населенные пункты, и завершатся 42,2-километровым беговым марафоном, состоящим из четырех кругов по улицам столицы.
25 августа состоятся соревнования IRONMAN 70.3 European Championships Tallinn, где участники преодолеют половину классической дистанции. IRONMAN 70.3 Таллинн также является дистанцией чемпионатов Европы, Эстонии, Латвии и Литвы по триатлону. Финиш гонки будет перед центром Rocca al Mare.
23 августа, начиная с 17.00, перед центром Rocca al Mare пройдут соревнования по бегу для детей Rocca al Mare IRONKIDS, где ожидается участие 1300 детей.
Также 23 августа в 19.00 состоится благотворительный забег на дистанции 3,2 километра в поддержку украинских триатлонистов.