Стартует фестиваль триатлона IRONMAN, среди участников – и Таави Рыйвас с Юргеном Лиги

«К сожалению, когда я выступал как профессионал, IRONMAN в Эстонии был невозможен. Именно по этой причине я мечтал принять участие в IRONMAN в Таллинне с тех пор, как мы привезли его в Эстонию. Однако, как главный организатор, я был занят организацией и считал более важным быть рядом со своей командой. В этот раз я уже за год сказал команде, что хочу участвовать сам, и я очень им благодарен, что они согласились на это. Однако мой главный мотиватор - это мои четверо детей. Если мой отец был для меня спортивным примером, то и я хочу быть спортивным примером для своих детей», - добавил Айн-Алар.