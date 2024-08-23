Сколько жителей Эстонии страхует путешествия и на какую сумму?

В прошлом году договоров страхования путешествий было заключено на сумму 25,7 миллиона евро, в 2022 году - на 22,4 миллиона евро.

Во втором квартале 2024 года сумма платежей по страхованию путешествий у жителей Эстонии увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11%. Договоров было заключено на сумму семь миллионов евро. В первое полугодие 2024 года больше всего платежей по страхованию путешествий суммарно было получено в апреле, в последние годы этим месяцем был октябрь.

Общая сумма выплат по страхованию путешествий во втором квартале этого года составила 3,9 миллиона евро, в том же квартале прошлого года - 3,5 миллиона евро. В 2023 году сумма выплат по страхованию путешествий по сравнению с 2022 годом не изменилась и составила 14 миллионов евро.

Больше всего платежей по страхованию путешествий во втором квартале этого года получило предприятие Swedbank P&C Insurance AS (2,8 миллиона евро), далее следовали Salva Kindlustuse AS (1 миллион евро) и филиал Compensa Vienna Insurance Group UADB в Эстонии (733 000 евро).

«Изменения говорят о том, что все больше людей стали понимать необходимость страхования путешествий, - считает аналитик Департамента статистики Эгле Лооритс. - Например, в 2023 году во время отпуска в Америке один юноша заразился лептоспирозом. Поскольку инкубационный период у этого заболевания составляет неделю, то симптомы проявились лишь во время путешествия. Только лишь в Америке расходы на лечение достигли 30 000 евро, которые семье возместило страховое общество».

Цель страхования путешествий заключается в возмещении возможных непредвиденных расходов, возникших во время путешествия. К ним относятся, к примеру, несчастные случаи, заболевания, задержки и отмены рейса, а также задержка, кража и потеря багажа. При необходимости можно докупить и дополнительную страховую защиту. Например, если во время путешествия есть планы заняться экстремальными видами спорта, то разумно будет приобрести дополнительную страховую защиту.