С 29 августа по 1 сентября в Таллинне будет снова проходить фестиваль городского пространства. В этот раз в фокусе фестиваля будет морское побережье, место проведения перенесено из центра города к морю: большая часть мероприятий пройдет в окрестностях Горхолла.
В этом году в фокусе Таллиннского фестиваля городского пространства – возможности морского побережья
По словам мэра Евгения Осиновского, по инициативе которого проводится фестиваль городского пространства, Балтийское море является неотъемлемой частью Таллинна и уже много веков определяет наше самосознание.
«С одной стороны, мы можем наслаждаться преимуществами, которые нам дарит местоположение нашего родного города, и гордиться своим статусом приморского города, а с другой, это возлагает на нас колоссальную ответственность, - сказал Осиновский. - Здоровье Балтийского моря хрупкое, и деятельность человека - главная причина того, почему страдает экосистема, влияющая и на наше собственное благополучие. Поэтому необходимо в очередной раз напомнить, насколько важно беречь и защищать Балтийское море, в том числе путем формирования прибрежного городского пространства».
Фестиваль начнется 29 августа - в День Балтийского моря. Все желающие смогут принять участие в семейном дне, посвященном Балтийскому морю, и мастер-классах на тему экологического образования, а также внести свой вклад в уборку территории в окрестностях Горхолла. В 18 часов состоится торжественное открытие фестиваля и концерт, на сцену выйдут свинг-ансамбль Таллиннского полицейского оркестра, Маарья-Лийс Илус и Genka. С 20 до 23 часов платформа Kohtumiste & Mitte-Kohtumiste Instituut проведет уникальную акцию «Как смотреть на море?»
В пятницу, 30 августа, представители Таллиннского порта расскажут о планах по его развитию, а на экскурсии «Открытый порт» можно будет посмотреть, как швартуется пассажирское судно, в месте, куда обычно не попасть. В программе много и других интересных мероприятий: мастер-класс по строительству шалашей от Архитектурной школы, городской лагерь рядом с баней на улице Логи и открытие проекта «Возвращение Горхолла: часть I» на крыше Горхолла. Увлекательным завершением дня станет ночной кинотеатр на площади перед Горхоллом: в рамках Ночи культуры совместно с PÖFF будут показаны фильмы «Более зеленый Таллинн», «На вершине горы» и «Невидимая борьба».
В субботу, 31 августа, фестивальный день начнется с мини-выставки трамваев: на новых трамвайных путях перед Горхоллом можно будет посетить трамваи трех эпох. День будет насыщен дискуссиями, в том числе состоится обсуждение будущего Горхолла и других тем, важных для горожан. На этот день также запланированы различные экскурсии, ночной кинотеатр и многие другие захватывающие мероприятия. С 20 до 23 часов за Горхоллом в рамках ночи древних огней пройдет Silent Disco: музыка, отвечать за которую будет диджей Хенесси Шмидт, прозвучит в наушниках.
На прогулках с экспертами по городскому пространству участники осмотрят различные места и ознакомятся с планами по их преобразованию. Яак Юске приглашает желающих на историческую экскурсию, также он расскажет о развитии приморского города Таллинна. На экскурсии с гидом участникам покажут здание Горхолла и расскажут его историю. В дни фестиваля можно будет бесплатно посетить выставку Музея архитектуры «Вечный Горхолл». На некоторых мероприятиях число участников ограничено, поэтому необходимо предварительно зарегистрироваться.
Программа Дня знаний, 1 сентября, посвящена молодежи. Например, в рамках дизайн-спринта детского и молодежного акселератора креативных индустрий Vivita «Безопасный и веселый путь в школу» решения для городского пространства предложит сама молодежь. Принцессы Эльза и Анна будут рисовать с детьми, а Пеппи Длинныйчулок научит новым проделкам. Вместе с Мейстеряаном ребята посоревнуются в пускании блинчиков по воде. На заключительном концерте фестиваля в 16 часов выступят EiK, Марис Пихлап, Маттиас Тирмасте и maria kallastu, а также исполнители, имена которых пока держатся в секрете.
Полная программа фестиваля (на эстонском языке) доступна на сайте.