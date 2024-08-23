В этом году в фокусе Таллиннского фестиваля городского пространства – возможности морского побережья

По словам мэра Евгения Осиновского, по инициативе которого проводится фестиваль городского пространства, Балтийское море является неотъемлемой частью Таллинна и уже много веков определяет наше самосознание.

«С одной стороны, мы можем наслаждаться преимуществами, которые нам дарит местоположение нашего родного города, и гордиться своим статусом приморского города, а с другой, это возлагает на нас колоссальную ответственность, - сказал Осиновский. - Здоровье Балтийского моря хрупкое, и деятельность человека - главная причина того, почему страдает экосистема, влияющая и на наше собственное благополучие. Поэтому необходимо в очередной раз напомнить, насколько важно беречь и защищать Балтийское море, в том числе путем формирования прибрежного городского пространства».

Фестиваль начнется 29 августа - в День Балтийского моря. Все желающие смогут принять участие в семейном дне, посвященном Балтийскому морю, и мастер-классах на тему экологического образования, а также внести свой вклад в уборку территории в окрестностях Горхолла. В 18 часов состоится торжественное открытие фестиваля и концерт, на сцену выйдут свинг-ансамбль Таллиннского полицейского оркестра, Маарья-Лийс Илус и Genka. С 20 до 23 часов платформа Kohtumiste & Mitte-Kohtumiste Instituut проведет уникальную акцию «Как смотреть на море?»