ВАЖНО ЗНАТЬ! Если собака или кошка спят в вашей постели, прислушайтесь к советам специалистов

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Еще один способ уменьшить количество пылевых клещей в спальне – правильный уход за кроватью и постельным бельем.

«Основной метод борьбы с пылевыми клещами – это стирка постельного белья при высокой температуре, не ниже 55 градусов, один раз в неделю. При аллергии также стоит выбирать постельное белье, наполненное смесью хлопковых, полиэстерных и/или полипропиленовых волокон – это касается также одеял и подушек. Второе решение – очистители воздуха, которые уменьшают количество аллергенов и пылевых клещей в воздухе. Также от пылевых клещей помогают наматрасники, которые можно регулярно стирать в стиральной машине», – предлагает Юлге.

«Однако когда вы с домашним животным спите в одной кровати и у вас появляются сильные симптомы аллергии, продолжать это не рекомендуется. В таком случае будет лучше, если у питомца будет своё место для сна», – советует специалист.

Обеспечить гигиену поможет подходящее постельное белье

У дизайнера интерьера тоже есть советы, которые помогут обеспечить гигиену, когда ваш домашний питомец спит с вами в одной кровати.