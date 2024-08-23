В воскресенье пройдет традиционный День дворовых кафе Сикупилли

«Я рад, что ставший доброй традицией День дворовых кафе в микрорайоне Сикупилли состоится снова. Это отличная возможность познакомиться с новыми людьми, пообщаться с соседями и прекрасно провести время. Приглашаю всех таллиннцев на День дворовых кафе Сикупилли, чтобы поближе узнать этот самобытный район и его замечательных жителей», - сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

В ассортименте более 15 уличных кафе будет представлена разнообразная выпечка, угощения, созданные по особым рецептам, а также блюда итальянской, ближневосточной, индийской, украинской и других национальных кухонь. Попробовать можно будет, например, солянку, чай из самовара и чай масала, блины, домашнюю пиццу. Как и в прошлые годы, прибыль нескольких кафе будет передана на благотворительность.

Помимо кулинарных впечатлений запланировано и множество мероприятий. В кафе Maitsekillud (ул. Киллустику, 5) состоится квест по микрорайону Сикупилли, в кафе Südamete soojus (ул. Туулемяэ, 6a) пройдут музыкальные выступления, турнир по лего, шоу пузырей, уличные игры, будет возможность сделать блестящие татуировки.

Команда кафе управы района Ласнамяэ (ул. Киллустику, 12а) подготовила викторину, где пригодятся знания о районе Ласнамяэ. Поиграть в настольные игры можно будет в расположенном во дворе дома по адресу ул. Сикупилли, 14a кафе Lauamängukohvik.

Больше информации о Дне дворовых кафе Сикупилли можно найти по ссылке.