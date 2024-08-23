Движение поездов в сторону Тарту временно нарушено, поезда задерживаются

«По данным Eesti Raudtee, во время строительных работ в Табивере подрядчик перерубил кабель, поэтому станция управляется вручную, а скорость движения поездов ограничена. Устранение неисправности может занять до четырех часов», - рассказала менеджер по маркетингу компании Elron Марийс Адамберг.

«Пассажиров, направляющихся в Тарту, просят следить за актуальной информацией об отправлении и прибытии поездов, а также о временном использовании автобусов на сайте www.elron.ee».