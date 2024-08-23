По данным сайта Flightradar24, отслеживающем авиаперелеты, самолет кружил над Йоэнсуу, после чего вернулся в аэропорт Хельсинки-Вантаа. Также был отменен утренний обратный рейс из Йоэнсуу в Хельсинки.

В пресс-службе Finnair сообщили, что на борту был 21 пассажир, которых перенаправили на другой рейс.

Минувшей весной Rus.Postimees рассказывал об аналогичных проблемах с навигацией в аэропорту Тарту. С проблемами тогда так же столкнулись самолеты Finnair, которые были вынуждены на месяц прервать эскплуатацию новой линии Хельсинки-Тарту. Эксперты тогда объяснили происходящее действиями России, которая глушит сигналы GPS.

Йоэнсуу - город на востоке Финляндии, расстояние от границы с Россией составляет более 70 км. Аэропорт Йоэнсуу - один из немногих аэропортов Финляндии, для посадки которого требуется подключение к GPS, там уже не первый раз возникают подобные инциденты, когда самолет не может приземлиться из-за помех. Последний раз такая ситуация возникала в июне этого года.

В июле комитет Международного союза электросвязи призвал Россию прекратить мешать работе спутников европейских стран, в том числе - глушить сигнал GPS. На это пожаловались Украина, Франция, Нидерланды, Швеция и Люксембург.

Эти страны заявили, что в последние месяцы сталкивались с серьезными помехами, создаваемыми спутникам навигационной системы GPS - что мешало, в частности, управлению полетами самолетов.