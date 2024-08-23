Эти названия эстонских городов будут красоваться на самолетах airBaltic

Эстонию на самолетах airBaltic будут представлять 16 городов. Президент и председатель правления airBaltic Мартин Гаусс выразил удовлетворение тем, что конкурс вызвал большой ажиотаж и что количество участников было высоким.

«Называя наши самолеты в честь городов Эстонии, Латвии и Литвы, мы чтим 35-ую годовщину Балтийского пути и укрепляем связь между народами. Для нас большая честь, что наш авиапарк носит имена этих городов по всему миру, демонстрируя наше единство и гордость», - сказал Гаусс.