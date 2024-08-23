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Эти названия эстонских городов будут красоваться на самолетах airBaltic

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airBaltic объявила города Эстонии, в честь которых будут названы самолеты.
airBaltic объявила города Эстонии, в честь которых будут названы самолеты. Фото: Publicitātes foto

Крупнейшая балтийская авиакомпания airBaltic представила города Эстонии, названия которых украсят самолеты компании Airbus A220-300.

Эстонию на самолетах airBaltic будут представлять 16 городов. Президент и председатель правления airBaltic Мартин Гаусс выразил удовлетворение тем, что конкурс вызвал большой ажиотаж и что количество участников было высоким.

«Называя наши самолеты в честь городов Эстонии, Латвии и Литвы, мы чтим 35-ую годовщину Балтийского пути и укрепляем связь между народами. Для нас большая честь, что наш авиапарк носит имена этих городов по всему миру, демонстрируя наше единство и гордость», - сказал Гаусс.

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