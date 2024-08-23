У Эстонии второе место в ЕС по доле пожарных в общей занятости населения

Среди 21 страны ЕС, по которым имеются данные, наибольшая доля пожарных в общей занятости была зарегистрирована в Хорватии (0,49%), за которой следуют Эстония и Греция (по 0,39%). Наименьшие доли зарегистрированы в Нидерландах (0,05%), Финляндии, Словении и Швеции (по 0,13%).

На уровне ЕС пожарные в возрасте от 30 до 49 лет составляли 61% от общего числа пожарных. Среди них крупнейшими подгруппами были те, кто в возрасте от 40 до 44 лет (65 600 пожарных), за ними следовали те, кому от 35 до 39 лет (59 100 пожарных).

В 2022 году общие государственные расходы на «услуги пожарной охраны» в 27 странах ЕС составили 37,8 миллиарда евро, что отражает рост на 7,8% по сравнению с 2021 годом (35,1 миллиарда евро).

Доля общих государственных расходов в ЕС, выделяемая на услуги пожарной охраны, составила 0,5%. В целом, с 2016 года государственные расходы на услуги пожарной охраны остаются стабильными на уровне 0,5% от общих расходов.

В 2022 году наименьшая доля расходов на услуги пожарной охраны была зарегистрирована в Дании, где она составила 0,1% от общих государственных расходов, за ней следуют Мальта, Словения, Португалия и Австрия с 0,3% каждая.

В то же время наибольшая доля расходов на услуги пожарной охраны была зафиксирована в Румынии и составила 0,7% от общих расходов, за ней следуют Греция, Германия, Литва, Эстония и Чехия с 0,6% каждая.