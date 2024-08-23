Под Курском пропали десятки срочников, растет число погибших добровольцев. Что известно о потерях России в войне

65 тысяч погибших

На основе открытых данных «Би-би-си» совместно с изданием «Медиазона» и командой волонтеров удалось установить имена 65 522 российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину. По меньшей мере 52% из них не были связаны с армией на момент начала войны.

В последние 10 месяцев мы фиксируем резкий рост смертей добровольцев — так мы называем категорию людей, которые решили заключить контракт с министерством обороны или росгвардией уже после начала полномасштабной войны в Украине.

С октября 2023 года еженедельные потери добровольцев не опускались ниже 100 человек в неделю, а в некоторые недели мы фиксируем гибель более 240 добровольцев — именно они сейчас являются самой быстро растущей категорией потерь. Добровольцы составляют 19% всех установленных нами потерь российской армии.

В целом установленные нами цифры российских потерь зимой и весной этого года уступают лишь потерям в ходе штурма Бахмута в 2023 году. Это объясняется масштабными попытками наступления, которые Россия предпринимала в Донецкой области — в частности, при захвате Авдеевки и штурмах населенных пунктов Часов Яр и Торецк.

Самая крупная категория потерь — это по-прежнему заключенные, поехавшие на фронт из российских колоний. На них приходится 20% всех установленных нами потерь российской стороны. Однако большая часть из них — это осужденные, воевавшие в составе ЧВК «Вагнер» и погибшие еще в 2022–2023 годах.