ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Исторический момент: в Таллинне прошел запуск нового трамвая PESA

Церемония открытия началась в 12 часов в Кадриорге, где новый трамвай PESA стоял на специально отведенном месте и ждал всех гостей с распростертыми дверями. Мероприятие собрало множество гостей, которые стали свидетелями исторического момента - начала первого официального рабочего дня трамвая на улицах Таллинна.