В пятницу, 23 августа, открылась новая глава в развитии общественного транспорта города Таллинна: впервые на маршрут вышел трамвай PESA.
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Исторический момент: в Таллинне прошел запуск нового трамвая PESA
Церемония открытия началась в 12 часов в Кадриорге, где новый трамвай PESA стоял на специально отведенном месте и ждал всех гостей с распростертыми дверями. Мероприятие собрало множество гостей, которые стали свидетелями исторического момента - начала первого официального рабочего дня трамвая на улицах Таллинна.
Церемония символично совпала с неделей празднования дня рождения таллиннского трамвая: в субботу, 24 августа, таллиннский трамвай отмечает свой 136-й день рождения.