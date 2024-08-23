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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Исторический момент: в Таллинне прошел запуск нового трамвая PESA

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В пятницу, 23 августа, открылась новая глава в развитии общественного транспорта города Таллинна: впервые на маршрут вышел трамвай PESA.

Церемония открытия началась в 12 часов в Кадриорге, где новый трамвай PESA стоял на специально отведенном месте и ждал всех гостей с распростертыми дверями. Мероприятие собрало множество гостей, которые стали свидетелями исторического момента - начала первого официального рабочего дня трамвая на улицах Таллинна.

Церемония символично совпала с неделей празднования дня рождения таллиннского трамвая: в субботу, 24 августа, таллиннский трамвай отмечает свой 136-й день рождения.

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