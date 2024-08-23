В российской тюрьме вспыхнул бунт: есть погибшие

О захвате заложников в колонии №19 в российском городе Суровикино стало известно примерно в 13:30. Telegram-каналы Baza и Shot писали, что трое-четверо заключенных захватили четырех сотрудников колонии.

На опубликованном из колонии видео было слышно, что захватчики называют себя приверженцами «Исламского государства», отмечает «Верстка».

Агентство ТАСС сообщает об одном погибшем сотруднике, Baza - о трех погибших. Пять пострадавших при захвате заложников в колонии направили в реанимацию. Один из них - заключенный без сознания, он мог быть как участником бунта, так и сам стать жертвой радикалов.

Среди захваченных заложников находился начальник колонии Андрей Девятов и его заместитель. По одной из версий, Девятову удалось сбежать, по другой - террористы сами выдали его силовикам. Сейчас Девятов в реанимации, Shot пишет, что его избивали молотком и бутылкой по голове, у него множественные раны

По информации Mash и Shot, захватчики потребовали, чтобы вертолет с двумя миллионами долларов на борту приземлился на территории колонии. Также они потребовали воздушный коридор на юго-восток, чтобы сбежать из России

Shot пишет, что заключенные могли приобрести ножи-бабочки прямо в колонии - за взятку. Весной этого года бывшего заместителя начальника захваченной ИК-19 осудили на семь лет за получение взятки.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников. Дело возбуждено по статьям о захвате заложников, повлекшем смерть, и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Сейчас спецназ проводит спецоперацию по освобождению заложников. «Верстка» также сообщает, что ИК-19 считалась одной из лучших по условиям содержания заключенных и распорядку дня.

Кология находится на окраине города Суровикино. Режим содержания - строгий. Лимит наполнения учреждения составляет 1241 человек.