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ВИДЕО Оползень в туристическом районе Пхукета: есть погибшие

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Последствия оползня на Пхукете.
Последствия оползня на Пхукете. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Пять человек погибли в результате схода вызванного ливнями оползня на популярном таиландском острове Пхукет, сообщила в пятницу полиция, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на AFP. 

Среди погибших - пара россиян, подтвердил представитель полиции, указав, что стражи порядка работают над тем, чтобы идентифицировать остальных жертв.

Оползень произошел в районе, где расположены отели и апартаменты, сдаваемые в аренду.

В течение последних недель Таиланд пережил сильные муссонные ливни, которые затронули главным образом южное побережье и северные округа.

По данным Министерства здравоохранения, в наводнениях за последний месяц погибли пять человек, еще 32 пострадали.

На Пхукете солдаты, полицейские и добровольцы участвуют в поисково-спасательной операции, но вновь прогнозируется сильный дождь, который может помешать их работе.

Наводнения в Таиланде в 2011 году унесли жизни более 500 человек и нанесли ущерб миллионам домов.

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