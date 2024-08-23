Пять человек погибли в результате схода вызванного ливнями оползня на популярном таиландском острове Пхукет, сообщила в пятницу полиция, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на AFP.
ВИДЕО ⟩ Оползень в туристическом районе Пхукета: есть погибшие
Среди погибших - пара россиян, подтвердил представитель полиции, указав, что стражи порядка работают над тем, чтобы идентифицировать остальных жертв.
A landslide in Phuket's Karon Subdistrict this morning has reportedly resulted in two fatalities, with seven individuals still missing, according to local authorities.— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 23, 2024
The death toll and the number of missing persons remain subject to change, as some reports suggest that the… pic.twitter.com/gSBbKSkuX3
Оползень произошел в районе, где расположены отели и апартаменты, сдаваемые в аренду.
В течение последних недель Таиланд пережил сильные муссонные ливни, которые затронули главным образом южное побережье и северные округа.
По данным Министерства здравоохранения, в наводнениях за последний месяц погибли пять человек, еще 32 пострадали.
На Пхукете солдаты, полицейские и добровольцы участвуют в поисково-спасательной операции, но вновь прогнозируется сильный дождь, который может помешать их работе.
Наводнения в Таиланде в 2011 году унесли жизни более 500 человек и нанесли ущерб миллионам домов.