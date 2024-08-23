ОБМАН? Пенсионеры платили деньги в ремонтный фонд, но остались и без ремонта, и без жилья

Перевод: Герман Аверьянов

Прошло чуть больше месяца с тех пор, как городская управа Пярну досрочно расторгла договор с Horisont. В среду утром на веранде жилого дома на улице Михкли сидят шесть человек. По словам группы, они каждый день сидят вот так вместе, загорают и разговаривают. В скором они уже не смогут вот так собираться.

Город разорвал договор аренды с Horisont 15 июля. Тогда жильцам сообщили, что они больше не смогут проводить длительные посиделки в этом доме. Состояние здания плохое, система отопления изношена и больше не пригодна для использования. Жильцы должны покинуть дома до начала нового отопительного сезона.

По крайней мере, сейчас у жильцов есть острые темы для обсуждения. Что дальше? Куда переезжать? Получат ли все жилье от городской управы? Не придется ли идти в приют для бездомных? Почему бывший арендодатель не отремонтировал фасад здания, ведь годами каждый месяц все жильцы платили по 40 евро в ремонтный фонд? Куда делись эти деньги? Почему жильцы должны были оплачивать электричество для столовой? Это была некомпетентность или злой умысел?

Айвар возмущен произошедшим. Он не хочет съезжать из дома с двором, расположенного на тихой улице. Фото: Urmas Luik