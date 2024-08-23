Некоммерческая организация Pärnu Horisont, занимающаяся помощью бездомным, годами собирала деньги на ремонтный фонд с жильцов приюта на улице Михкли. Люди, которые и так живут от зарплаты до зарплаты, помимо аренды платили дополнительно 40 евро в месяц, якобы «на ремонт фасада». Теперь же ни нового фасада, ни организации, ни жилья нет.
ОБМАН? ⟩ Пенсионеры платили деньги в ремонтный фонд, но остались и без ремонта, и без жилья
Перевод: Герман Аверьянов
Прошло чуть больше месяца с тех пор, как городская управа Пярну досрочно расторгла договор с Horisont. В среду утром на веранде жилого дома на улице Михкли сидят шесть человек. По словам группы, они каждый день сидят вот так вместе, загорают и разговаривают. В скором они уже не смогут вот так собираться.
Город разорвал договор аренды с Horisont 15 июля. Тогда жильцам сообщили, что они больше не смогут проводить длительные посиделки в этом доме. Состояние здания плохое, система отопления изношена и больше не пригодна для использования. Жильцы должны покинуть дома до начала нового отопительного сезона.
По крайней мере, сейчас у жильцов есть острые темы для обсуждения. Что дальше? Куда переезжать? Получат ли все жилье от городской управы? Не придется ли идти в приют для бездомных? Почему бывший арендодатель не отремонтировал фасад здания, ведь годами каждый месяц все жильцы платили по 40 евро в ремонтный фонд? Куда делись эти деньги? Почему жильцы должны были оплачивать электричество для столовой? Это была некомпетентность или злой умысел?
Судя по всему, они не расстроены уходом Horisont. Но непрозрачные финансовые дела заставляли беспокоиться. Людей тревожит неизвестность. «С удовольствием остались бы здесь жить. Мы все ладим, как одна семья. Теперь не знаем, куда нас переселят, может, в разные районы города... Даже думать об этом не хочется», - вздыхает 79-летняя Сильви. Три года назад она осталась без дома. Совместные посиделки на веранде и обмен мыслями - неотъемлемая часть дня: после утренних хлопот и вечером после просмотра сериалов.
Однако жильцов порадовал счет за аренду. Останется на 50 евро больше. Когда приходится жить на пенсию в несколько сотен евро, это имеет большое значение.
Несколько жильцов дома пожаловались журналисту, что годами они ежемесячно платили по 40 евро в ремонтный фонд организации Horisont. Сбор денег начал еще предыдущий руководитель организации. Сначала жильцам говорили, что деньги идут на погашение кредита за обновленный фасад.
По словам Юри, который прожил в этом доме более десяти лет, долг за ремонт фасада был погашен, но сбор продолжился. Когда Юри спросил об этом у руководителя Horisont Элис Берзинш, она объяснила, что сбор продолжается для ремонта задней части дома.
Айвар также задавал вопросы по поводу сомнительных обязательств, на что руководитель Horisont ссылалась на договор, заключенный предыдущим владельцем.
Сейчас в доме на Михкли проживает 24 человека. В конце мая их было порядка 30. Если с каждого жильца собирали по 40 евро в месяц на ремонтный фонд, то за год это почти 10 000 евро.
Элис Берзинш и Ранно Тохвер стали управлять Horisont в 2022 году, после смерти основателя и давнего руководителя организации Ильме Сеэпере. И продолжили сбор денег на ремонт.
На НКО Pärnu Horisont было возложено инвестиционное обязательство на пять лет: к этому году они должны были обновить весь фасад здания. В конце мая Берзинш и Тохвер сообщили Pärnu Postimees, что у организации нет денег на подобные инвестиции. О ремонтном фонде речи не шло.
Член правления организации Берзинш признала, что они действительно собирали с клиентов по 40 евро в месяц в ремонтный фонд. Почему? Она снова сослалась на предыдущего руководителя. Был ли план отремонтировать заднюю часть дома? Куда ушли эти деньги? Взят ли какой-то кредит на ремонт? «Не могу сказать», - однообразно повторила Берзинш. Она является единственным официальным представителем НКО.
Жильцы дома на Михкли платили за аренду в основном наличными. Летом - 161 евро.
Договор аренды у жильцов дома на Михкли был заключен с Horisont, и они в основном платили наличными. Летом - 161 евро. Зимой добавлялось еще несколько десятков евро. Теперь же деньги за аренду нужно переводить горуправе через банк, что сложно для некоторых жильцов. Особенно для тех, кому приносят пенсию наличными на дом. Все договоры, заключенные НКО Pärnu Horisont с жильцами, были переданы в городскую управу Пярну.
«При НКО жизнь была организована, не могу сказать ничего плохого. Но оказывается, что у организации остался долг перед городом: мы платили Horisont, а он не платил городу. И непонятно, почему мы должны были оплачивать электричество всего здания, включая столовую», - скромно высказался Яанус.
У жителей есть причины для недовольства. В основном это связано с финансовыми вопросами. Если не считать таинственный ремонтный фонд, весь счет за электроэнергию в доме действительно делился на всех его жильцов.
По тому же адресу работала бесплатная столовая и предлагалась услуга доставки еды на дом. Это означает, что жильцы оплачивали расходы, связанные с доставкой продуктов на дом. И Тохвер, и Берзинш подтвердили это в интервью в конце мая: в доме был один счетчик, и отдельно измерить потребление электроэнергии невозможно. Они перекладывают ответственность на владельца здания: городская управа должна была внести соответствующие изменения.
Городская управа Пярну расторгла договор с Horisont из-за того, что организация не выполнила обязательства и по состоянию на 10 июня задолжала городской управе почти 20 000 евро, хотя сама взимала плату с жильцов. Для покрытия долгов власти города заложили имущество, принадлежащее НКО. Залог действует, то есть организация не выплатила долг.
Известно, что после того как договор с Horisont был расторжен, но до того, как здание было заложено городом, в доме на Михкли, 2а была совершена кража. О мотивах преступления, а также о том, что было украдено представитель горуправы Пярну Теэт Роосаар не рассказал. «Мы уведомили полицию и считаем дальнейшие комментарии неуместными», - заявил он. В полиции сообщили, что уголовное дело не возбуждено.
Что будет со зданиями и имуществом по адресу Михкли, 2а, еще не решено. Роосаар сообщил, что они ждут результатов аудита, а затем решат, как поступить. Результаты проверки будут лишь в конце года.
Сильв, Марью, Айвар, Яанус, Юллари и Юри пережили немало трудностей. Они продолжают с ними сталкиваться. Переселение начнется на следующей неделе. По словам Роосаара, дом планируется освободить к концу сентября. Жильцам, которые в силу Закона о социальном обеспечении не могут самостоятельно решить свои жилищные проблемы, будут предложены новые квартиры, принадлежащие городу Пярну.