В начале августа министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что поддерживает идею обязательного призыва женщин на Службу государственной обороны, но, по его мнению, это еще нужно обсудить в коалиции, парламенте и обществе. Поддерживают ли жители Эстонии идею об обязательном призыве женщин в армию? Должны ли, по их мнению, там быть равные условия как у женщин, так и у мужчин?
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Ну что она сможет сделать?»: жители Эстонии об обязательном призыве женщин в армию
Елена, студентка BFM
Об обязательном нет, но идею о женщинах в армии в принципе поддерживаю. И если женщина идет служить, то условия должны быть такие же, как и у мужчин. И если другие части жизни тоже будут уравнены, то и служба может быть обязательной, так как равноправие в обществе очень важно.
Дмитрий, строитель
Нет. Женщина должна быть дома. А мужчина - в армии. Стереотипы сейчас такие, что пытаются сравнять женщин с мужчинами, но на самом деле это не так. Женщина должна быть женщиной. Сам я в армии не был. Так получилось. У меня дети.
Дмитрий, музыкант
Нет. У нас сейчас войны нет. Во время войны, наверное, это было бы логичнее. Разве что на какую-то военную подготовку было бы правильно вообще всех отправить. Мне кажется, это у всех должно быть, на базе вузов. Только не для галочки, а так, чтобы действительно базовые навыки оставались: оказание первой медицинской помощи, обращение с оружием.
По срокам - от месяца до трех, как курсы раз или два в неделю. Программа должна быть одинакова, по возможности, как для женщин, так и для мужчин. Хотя понятно, что женщины с 50 килограммами обмундирования не будут бегать.
Элина, преподаватель танцев
Не особо поддерживаю. Человек должен сам выбирать, что делать со своей жизнью и временем. У мужчин армия обязательная, но я бы это отменила. Я бы не хотела, чтобы мой муж или брат воевал принужденно, армия должна быть добровольной.
Ксения, студентка
Обязательный призыв не поддерживаю. Если в армию пойдут и мужчины, и женщины, кто останется? Если рассматривать, что у мужчин есть обязательная армия, а у женщин нет, то это немножко несправедливо. Но просто так уже сложилось. И я бы не хотела, чтобы женщины шли.
Диана, официантка
Не совсем поддерживаю, но и не совсем согласна, чтобы армия была обязательна для мужчин. У человека должен быть выбор - может быть, он вообще не хочет с какими-то военными обязанностями свою жизнь связывать. Для кого-то, может быть, важнее образование и самопознание.
Возможно, я хотела бы поменять сейчас существующую систему, в современном мире и женщины, и мужчины стремятся к равноправию. И, если у нас все такие правильные, может быть, стоит и женщин как-то привлечь. В зависимости, опять же, от того, к чему человек стремится.
И, насколько я знаю, в школе рассказывали, - что у женщин, если они идут в армию, больше преимуществ при поступлении в университет. Почему у мужчин нет таких преимуществ, если они идут и пашут на государство год.
Вероника, ученица
Я считаю, что это выбор каждого. И обязательный призыв женщин - нет. У нее может быть семья, дети. Если насильно призывают, то это не норма. Мужчины - они мужественные, они могут заступиться, а женщины очень слабые. Ну что она сможет сделать? Практически ничего. Поэтому мужчин и отправляют в армию, чтобы они защищали свою семью, свою родину. Но если женщина сама хочет в армию, я думаю, можно ее взять. Сама бы я хотела пойти в армию. За Эстонию.
Максим, студент
Конечно же, нет. Не должны женщины воевать. Это сто процентов. Этим должны заниматься мужчины, и ходить в армию тоже. Даже если женщин будут призывать, то в медицинскую сферу. Срок службы должен быть равный.