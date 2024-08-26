ОПРОС НЕДЕЛИ «Ну что она сможет сделать?»: жители Эстонии об обязательном призыве женщин в армию

Ксения, студентка

Ксения. Фото: Константин Седнев

Обязательный призыв не поддерживаю. Если в армию пойдут и мужчины, и женщины, кто останется? Если рассматривать, что у мужчин есть обязательная армия, а у женщин нет, то это немножко несправедливо. Но просто так уже сложилось. И я бы не хотела, чтобы женщины шли.

Диана, официантка

Диана. Фото: Константин Седнев.

Не совсем поддерживаю, но и не совсем согласна, чтобы армия была обязательна для мужчин. У человека должен быть выбор - может быть, он вообще не хочет с какими-то военными обязанностями свою жизнь связывать. Для кого-то, может быть, важнее образование и самопознание.

Возможно, я хотела бы поменять сейчас существующую систему, в современном мире и женщины, и мужчины стремятся к равноправию. И, если у нас все такие правильные, может быть, стоит и женщин как-то привлечь. В зависимости, опять же, от того, к чему человек стремится.

И, насколько я знаю, в школе рассказывали, - что у женщин, если они идут в армию, больше преимуществ при поступлении в университет. Почему у мужчин нет таких преимуществ, если они идут и пашут на государство год.

Вероника, ученица

Вероника. Фото: Константин Седнев

Я считаю, что это выбор каждого. И обязательный призыв женщин - нет. У нее может быть семья, дети. Если насильно призывают, то это не норма. Мужчины - они мужественные, они могут заступиться, а женщины очень слабые. Ну что она сможет сделать? Практически ничего. Поэтому мужчин и отправляют в армию, чтобы они защищали свою семью, свою родину. Но если женщина сама хочет в армию, я думаю, можно ее взять. Сама бы я хотела пойти в армию. За Эстонию.

Максим, студент

Максим. Фото: Константин Седнев

Конечно же, нет. Не должны женщины воевать. Это сто процентов. Этим должны заниматься мужчины, и ходить в армию тоже. Даже если женщин будут призывать, то в медицинскую сферу. Срок службы должен быть равный.