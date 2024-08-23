Ринкевич: сила стран Балтии в единстве и взаимной поддержке

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, во второй половине пятницы Ринкевич вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 35-летию Балтийского пути в литовском городе Пасвалисе.

Ринкевич польщен возможностью вспомнить на торжественных церемониях совместную борьбу за свободу народов Балтии, которые 35 лет назад выстроились человеческой цепью протяженностью более 600 километров и соединили Таллинн, Ригу и Вильнюс. По мнению президента, совместная демонстрация трех народов, автором идеи которой выступил Народный фронт Эстонии, является уникальной и до сих пор непревзойденной в мировой истории акцией.

«Взявшись за руки, почти два миллиона эстонцев, латышей и литовцев встали против советского оккупационного режима. Мы напомнили миру об отнятой у стран Балтии свободе и совершенных тоталитарным строем преступлениях. В тесном единстве наши народы выразили готовность бороться за демократию и восстановление независимости своих стран», - рассказал президент Латвии.

По его мнению, сегодня важно напомнить миру как о жажде свободы того времени, так и о принципах свободы, прав человека и демократии. Президент подчеркнул, что это особенно важно, поскольку Украина сейчас борется за свое право на существование, за те же ценности, за которые жители стран Балтии выступали 35 лет назад и за которые выступают сегодня.