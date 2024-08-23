Срок ответа чиновников хотят сократить вдвое

Сегодня чиновники могут отвечать на меморандумы и ходатайства о разъяснениях в течение 30 дней, а в случае сложных запросов срок может быть продлен до двух месяцев.

Она напомнила, что 30 дней идут с того времени, «когда на письмо гражданина отвечали таким образом, что кто-то печатал ответ на пишущей машинке на бумаге или бланке, затем шли с этой бумагой в другое здание или кабинет, где кто-то ее подписывал, затем куда-то в третье здание, где ставили печать, а затем запечатывали в конверт».