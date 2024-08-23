Срок ответа чиновников хотят сократить вдвое
Сегодня чиновники могут отвечать на меморандумы и ходатайства о разъяснениях в течение 30 дней, а в случае сложных запросов срок может быть продлен до двух месяцев.
Министерство юстиции инициировало законопроект, согласно которому срок ответа сократится до 15 дней для обычных, однако возможность двухмесячного ответа для сложных запросов сохранится.
Министр юстиции Лийза Пакоста на вчерашней пресс-конференции сказала, что Рийгикогу в третий раз попробует принять этот законопроект.
Она напомнила, что 30 дней идут с того времени, «когда на письмо гражданина отвечали таким образом, что кто-то печатал ответ на пишущей машинке на бумаге или бланке, затем шли с этой бумагой в другое здание или кабинет, где кто-то ее подписывал, затем куда-то в третье здание, где ставили печать, а затем запечатывали в конверт».