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Глава Air Baltic: один эстонец подкинул нам проблем

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Мартин Гаусс говорит, что у компании Air Baltic, которой он управляет, дела идут лучше, чем когда-либо прежде.
Мартин Гаусс говорит, что у компании Air Baltic, которой он управляет, дела идут лучше, чем когда-либо прежде. Фото: Madis Veltman

Меня просят спросить Мартина Гаусса, когда я отправляюсь брать интервью у главы Air Baltic, нужно ли теперь покупать их билеты с помощью застрахованной кредитной карты, чтобы вернуть свои деньги, если компания обанкротится? Гаусс вспыхивает от этого вопроса.

Гаусс, который руководил латвийской авиакомпанией почти тринадцать лет, перечисляет успехи: были продлены облигации компании (которые привлекли большое внимание процентной ставкой в ​​14,5 процентов, что считается подходящей ставкой для мусорных облигаций или компаний с высоким рискомприм. Л.Л.), экономические результаты последнего полугодия были рекордными, и компания хочет расширяться.

«Я управляю Air Baltic четырнадцать лет, пережил несколько кризисов, сейчас мы добились наилучших результатов и превратились в крупнейшую авиакомпанию Балтии. Единственной проблемой было название статьи одного эстонца», – сослался Гаусс на мнение авиационного эксперта Тоомаса Петерсона, недавно опубликованное на портале ERR.

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