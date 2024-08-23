Меня просят спросить Мартина Гаусса, когда я отправляюсь брать интервью у главы Air Baltic, нужно ли теперь покупать их билеты с помощью застрахованной кредитной карты, чтобы вернуть свои деньги, если компания обанкротится? Гаусс вспыхивает от этого вопроса.
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Глава Air Baltic: один эстонец подкинул нам проблем
Гаусс, который руководил латвийской авиакомпанией почти тринадцать лет, перечисляет успехи: были продлены облигации компании (которые привлекли большое внимание процентной ставкой в 14,5 процентов, что считается подходящей ставкой для мусорных облигаций или компаний с высоким риском – прим. Л.Л.), экономические результаты последнего полугодия были рекордными, и компания хочет расширяться.
«Я управляю Air Baltic четырнадцать лет, пережил несколько кризисов, сейчас мы добились наилучших результатов и превратились в крупнейшую авиакомпанию Балтии. Единственной проблемой было название статьи одного эстонца», – сослался Гаусс на мнение авиационного эксперта Тоомаса Петерсона, недавно опубликованное на портале ERR.