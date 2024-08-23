Глава Air Baltic: один эстонец подкинул нам проблем

Мартин Гаусс говорит, что у компании Air Baltic, которой он управляет, дела идут лучше, чем когда-либо прежде.

Меня просят спросить Мартина Гаусса, когда я отправляюсь брать интервью у главы Air Baltic, нужно ли теперь покупать их билеты с помощью застрахованной кредитной карты, чтобы вернуть свои деньги, если компания обанкротится? Гаусс вспыхивает от этого вопроса.